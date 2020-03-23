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День Ангела Галини 2020: значення імені, сумісність і характер власниць

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значення імені Галина

Галини святкують свій День Ангела 23 березня. Читайте далі та дізнайтеся все про значення імені Галина: особливості, походження, характер, а також любовну й професійну сумісність іменинниць.

Ім'я Галина має візантійське походження й означає "спокійна". Свій День Ангела власниці імені Галина святкують 23 березня.

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Ім'я Галина входить в 100 найпопулярніших імен й так називають 10-12 дівчаток з 1000 новонароджених.

Характер власниць імені Галина

Ім'я Галина найкраще підходить дівчатам, які народилися під знаком зодіаку Овен. У дитинстві дівчатка з цим іменем мають такі характерні риси: розсудливість, посидючість, цілеспрямованість, слухняність, добродушність, нетовариськість, мовчазність, скритність і замкнутість.
Зазвичай у Галинки характер непередбачуваний, загадковий, іноді навіть занадто негативний, але привабливий. Галя притягує до себе людей. Швидше за все це заслуга тієї чарівності, яка характерна всім дівчаткам, яких так назвали.
Привабливість, уважність, позитивність в мисленні, оптимізм, дбайливість, готовність прийти на допомогу в будь-який момент і допомогти навіть тому, хто цього не заслуговує – ось те, чим наділений характер дівчини, названої Галиною. По ходу дорослішання характер може сильно змінюватися.
День Ангела Галини 2020: значення імені, сумісність і характер власниць - фото 393700

Які професії підходять Галині

Навчається Галина зазвичай добре. У неї прекрасні задатки для навчання, відмінна пам'ять і хороша посидючість. Посидючість рідко поєднується з такою активністю, так що можна сказати Галині пощастило. Вона добре проявляє себе як в точних, так і в гуманітарних науках.

Зважаючи на характер Галини, то у майбутньому її професія все ж частіше пов'язана з гуманітарним напрямком. Ім'я Галина означає працездатність і бажання бути першою у великому спорті для власниць цього імені. Творча обдарованість Галини передбачає їй славу співачки, актриси, художниці, поетеси.

Галя – надійний, дисциплінований працівник в будь-якій сфері діяльності.

День Ангела Галини 2020: значення імені, сумісність і характер власниць - фото 393699

Сумісність імені Галина

Вважається, що Галина найкраще будувати стосунки з чоловіками, яких звуть Савелій, Ярослав, Альберт, Дем'ян, Наум, Микита, Віктор, Мирон, Святослав, Геннадій. Це найкраща романтична сумісність – вона буде щаслива у шлюбі з цими чоловіками!
Ефектна зовнішність і чудове почуття стилю приковують до жінки на ім'я Галина увагу безлічі чоловіків. Однак вона вкрай вибірково ставиться до вибору чоловіка. На її руку і серце може претендувати тільки привабливий, добре забезпечений, господарський і надійний чоловік. У сімейних стосунках вона намагається бути головною, що, звичайно, не завжди подобається її чоловікові.
Галина найбільше на світі любить власних дітей. Вона піклується про них, як про найважливіший скарб у світі, при цьому не дозволяючи їм залізти їй на шию і звісити свої ніжки. Попри всю свою любов, Галина виховує своїх дітей в строгості. Зате в майбутньому вона дозволить своїм дітям самостійно визначитися з вибором майбутньої професії та неодмінно його схвалить.
День Ангела Галини 2020: значення імені, сумісність і характер власниць - фото 393698

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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