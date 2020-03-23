День Ангела Галини 2020: значення імені, сумісність і характер власниць

Ім'я Галина найкраще підходить дівчатам, які народилися під знаком зодіаку Овен. У дитинстві дівчатка з цим іменем мають такі характерні риси: розсудливість, посидючість, цілеспрямованість, слухняність, добродушність, нетовариськість, мовчазність, скритність і замкнутість.

Зазвичай у Галинки характер непередбачуваний, загадковий, іноді навіть занадто негативний, але привабливий. Галя притягує до себе людей. Швидше за все це заслуга тієї чарівності, яка характерна всім дівчаткам, яких так назвали.

Привабливість, уважність, позитивність в мисленні, оптимізм, дбайливість, готовність прийти на допомогу в будь-який момент і допомогти навіть тому, хто цього не заслуговує – ось те, чим наділений характер дівчини, названої Галиною. По ходу дорослішання характер може сильно змінюватися.