На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Привітання з Днем ангела Галини: найкращі поздоровлення на іменини
-
- 3514
23 березня в Україні відзначають День ангела Галини. У цей день треба поздоровити володарок цього імені, адже вони чекають на привітання з іменинами. Ось найкращі побажання українською у віршах, прозі, смс та картинках для Галі!
Ім'я Галина в перекладі з давньогрецької означає "спокійна, безтурботна". Покровителькою жінок з цим іменем є свята Галина, яка віддала своє життя за віру.
Тут більше: Привітання з Днем ангела українською мовою
Саме 23 березня з Днем ангела вітають усіх Галинок. Зібрали для вас вітання на іменини на українській мові, які змусять усміхнутися винуватиць свята :)
Тисніть на пункт та переходьте до потрібного вам розділу:
- Красиві вірші для привітання
- Короткі SMS побажання
- Прикольні поздоровлення
- Вітання своїми словами (прозою)
- Картинки і відкритки на іменини
Привітання з Днем ангела Галини у віршах
***
Хай Галину нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Сьогодні настали іменини
У Галини, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь тебе оберігає.
***
В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай Галині помагає,
Ангел покровитель!
***
Свят у світі є багато.
Лиш Галини нині свято –
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх –
Все – тобі, усе – для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра будь та люби Бога,
І молися до святого –
Й кожен день свій іменин,
Будь щаслива разом з ним!
***
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно так живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров'я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!
***
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у тебе іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось лиш одного!
СМС поздоровлення з іменинами Галі
***
Несе вітер тобі пісню, що із душі лине,
Несе мої привітання з Днем ангела Галини!
Найщиріші побажання, краси від калини,
Хай береже тебе Бог в нашій Україні!
***
Бажаєм тільки радості в житті,
Вітаємо тебе з Днем ангела Галини,
Хай ангел береже тебе завжди,
І йде з тобою по життю стежини!
***
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела, Галино, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все – щоб була ти щаслива!
***
Ніжність небес нехай ангел дарує,
Пензлем чарівним хай в серці малює,
Світлі надії, мрії прекрасні,
Щире кохання, радість і щастя!
***
Нехай під крилами своїми
Галину ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.
***
Хай хліб й вино лежать на скатертині,
Хай радість запанує у твоїй хатині,
Хай лунають побажання від друзів й родини,
Мої щирі привітання з Днем Ангела Галини!
***
В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог !
***
Хай ангел життя твоє оберігає,
Біда нехай тебе не знає,
Хай горе від тебе біжить,
Друзі нехай не кривдять.
І що б усім ворогам на зло
Тобі завжди у всьому везло!
Прикольні побажання до Дня ангела Галі
***
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Галі нашій всі дарунки
Тільки вищого гатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
***
Тебе вітаю я, Галино,
Сьогодні в тебе іменини!
Тобі бажаю я лиш принца,
Ну так, постарше, так за тридцять!
Щоб блакить, що в небесах,
Вся була в його очах,
Щоб він був на Ягуарі,
Може бути й на Феррарі,
Щоб він лише тобою дихав,
І був здоровий, а не пчихав.
Щоб любив, і поважав,
І принцесою назвав!
***
З іменинами вітаю!
Щастя, радості бажаю!
Будь весела наче пташка,
Працьовита, як мурашка,
Наче бджілка вмій крутитись,
Як метелик не журитись!
Будь прониклива, як мишка,
А живуча наче кішка,
Будь, як лялька симпатична,
Як ворона довговічна,
Як та пава будь убрана,
Як лебідка будь кохана!
***
Найкращій, любій, чарівній,
Красуні нашій Галі,
У День Ангела бажаю,
Сьогодні й надалі:
Щоб усе в житті складалось,
Не було печалі,
Щоб удача тебе вела,
Вверх по вертикалі,
У коханні нехай буде,
Усе в ідеалі,
Хай доповнять свято гості,
Й вино в бокалі!
Вітання на День Ангела Галини у прозі
***
Дорога Галино! Бажаю яскравого сонця щастя в твоєму житті, частих поривів вітру добрих змін, проливних дощів успіху, ранкової роси натхнення, вечірніх заходів романтики. Героїня, Ангел, Ластівка, Ідеал, Ніжність, Афродіта, – все це про тебе! І я бажаю тобі завжди залишатися такою ж неймовірною!
***
З Днем ангела тебе, Галинко! Бажаю тобі частіше усміхатися, ніколи не сумувати, завжди вірити в себе і свої сили, постійно прагнути до здійснення мрій та оточувати себе тільки хорошими людьми!
***
Красуня Галинка, вітаю тебе! Бажаю блискучих успіхів в житті, прекрасних можливостей, різнобічних талантів, хороших друзів, міцного здоров'я, щирої любові, величезного щастя і чудового настрою.
***
Галю, від щирого серця вітаю тебе і хочу побажати цвісти завжди, як найкрасивіша троянда, бути бажаною і коханою, найніжнішою і неповторною. Нехай в житті твоєї буде радість і удача, нехай в душі світить сонце і дме попутний вітер фортуни!
Відео побажання іменинниці:
Картинки і листівки на іменини Галі
Читайте також: Найкращі вітальні картинки і листівки на іменини
- 22 березня
-
23:10Португалія – Україна без голів: відео огляд і найкращі моменти матчу
-
23:00Картинки з Днем ангела Галини: листівки і відкритки з іменинами
-
22:18Трендовий сік з селери виявився не таким уже й корисним
-
21:54Американець малює у небі за допомогою квадрокоптера: ефектні фото
-
21:33Португалія – Україна онлайн трансляція: дивитись відбір на Євро 2020
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:18Ліга сміху 5 сезон 4 гра: дивіться новий випуск улюбленого шоу
-
21:0023 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:48Новий Mercedes-AMG G 63 не боїться гранат і автоматів
-
20:22Samsung Galaxy Fold протестували у популярному бенчмарку
-
20:00Зарплата президента на Радіо МАКСИМУМ: другий переможець отримав 28 тисяч гривень
-
19:50Холостяк 9 сезон 3 випуск: дивитися онлайн, хто покинув проект
-
19:30YUNA 2019: оголошені переможці української музичної премії
-
19:13Українці зможуть подорожувати ще до однієї країни без віз
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:53Науковці спростували популярні міфи про засмагу
-
18:28Ford вляпався у черговий скандал: подано кілька десятків судових позовів
-
18:10Гороскоп на 23 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:43Мандрівник-мільйонер шукає напарника для подорожей
-
17:24Чому з віком час летить швидше: пояснення науковців
-
17:00ТЕСТ: Який ти водій таксі?
-
16:43Діти не повірили, що принц Гаррі – справжній, і ось чому
-
16:14Розряджається смартфон: є ймовірність, що гаджет атакували зловмисники
-
15:54Названо області України з найчистішими ріками
-
15:46Привітання з Днем ангела Галини: найкращі поздоровлення на іменини
- 22 березня
-
23:10Португалія – Україна без голів: відео огляд і найкращі моменти матчу
-
21:18Ліга сміху 5 сезон 4 гра: дивіться новий випуск улюбленого шоу
-
20:00Зарплата президента на Радіо МАКСИМУМ: другий переможець отримав 28 тисяч гривень
-
18:10Гороскоп на 23 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:00ТЕСТ: Який ти водій таксі?
-
15:30Слово дня: РЕМСТВУВАТИ
-
13:37Анекдоти про футбол: веселі українські жарти про улюблену гру
-
12:15Юлія Тимошенко: як змінився образ леді Ю за понад 20 років у політиці
-
09:55Сергій Бабкін – Моє кохання: слухай нову українську пісню (відео і текст)
-
07:32Ось як насправді потрібно варити каву
- 21 березня
-
22:29Перевірте себе: три ознаки того, що у вас щось не так з потенцією
-
20:22Кумедне дослідження: чи п'яніють комарі, якщо у крові є алкоголь
-
17:51Відпочинок весною: чому варто поїхати в Італію
-
15:00Слово дня: ДЖЕРЕҐЕЛЯ
-
13:00Ігри з дитинства: як розважалися у 90-ті
-
11:37Коли на дорогах України запрацює відеофіксація порушень ПДР
-
10:15Время и Стекло – Дим: вийшла перша українська пісня популярного гурту
-
08:20Відомий бренд використав кумедні меми в новій лінії одягу
- 20 березня
-
22:23Учені спростували популярний міф про секс і спорт
-
20:11Твій настрій за тиждень до виборів: реакція Супрун на появу Ляшка стала мемом
-
19:00Назад у минуле: який фільм був найпопулярнішим у рік твого народження
-
18:20Гороскоп на 21 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:30Кліп на пісню KAZKA – Плакала про аварійну дорогу Львівщини підкорює мережу
-
14:18Тамагочі та фантики: дитячі іграшки з 90-х
-
12:00Політичний гороскоп: ким є кандидати в президенти за знаком Зодіаку