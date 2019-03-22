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Привітання з Днем ангела Галини: найкращі поздоровлення на іменини

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День ангела Галини 2019 - фото 1
День ангела Галини 2019

23 березня в Україні відзначають День ангела Галини. У цей день треба поздоровити володарок цього імені, адже вони чекають на привітання з іменинами. Ось найкращі побажання українською у віршах, прозі, смс та картинках для Галі!

Ім'я Галина в перекладі з давньогрецької означає "спокійна, безтурботна". Покровителькою жінок з цим іменем є свята Галина, яка віддала своє життя за віру.

Тут більше: Привітання з Днем ангела українською мовою

Саме 23 березня з Днем ангела вітають усіх Галинок. ​Зібрали для вас вітання на іменини на українській мові, які змусять усміхнутися винуватиць свята :)

Тисніть на пункт та переходьте до потрібного вам розділу:

Привітання з Днем ангела Галини у віршах

***

Хай Галину нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!

***

Сьогодні настали іменини
У Галини, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь тебе оберігає.

***

В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай Галині помагає,
Ангел покровитель!

***

Свят у світі є багато.
Лиш Галини нині свято –
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх –
Все – тобі, усе – для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра будь та люби Бога,
І молися до святого –
Й кожен день свій іменин,
Будь щаслива разом з ним!

***

Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно так живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров'я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!

***

Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у тебе іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось лиш одного!

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СМС поздоровлення з іменинами Галі

***

Несе вітер тобі пісню, що із душі лине,
Несе мої привітання з Днем ангела Галини!
Найщиріші побажання, краси від калини,
Хай береже тебе Бог в нашій Україні!

***

Бажаєм тільки радості в житті,
Вітаємо тебе з Днем ангела Галини,
Хай ангел береже тебе завжди,
І йде з тобою по життю стежини!

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела, Галино, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все – щоб була ти щаслива!

***

Ніжність небес нехай ангел дарує,
Пензлем чарівним хай в серці малює,
Світлі надії, мрії прекрасні,
Щире кохання, радість і щастя!

***

Нехай під крилами своїми
Галину ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.

***

Хай хліб й вино лежать на скатертині,
Хай радість запанує у твоїй хатині,
Хай лунають побажання від друзів й родини,
Мої щирі привітання з Днем Ангела Галини!

***

В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог !

***

Хай ангел життя твоє оберігає,
Біда нехай тебе не знає,
Хай горе від тебе біжить,
Друзі нехай не кривдять.
І що б усім ворогам на зло
Тобі завжди у всьому везло!

Прикольні побажання до Дня ангела Галі

***

Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Галі нашій всі дарунки
Тільки вищого гатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!

***

Тебе вітаю я, Галино,
Сьогодні в тебе іменини!
Тобі бажаю я лиш принца,
Ну так, постарше, так за тридцять!
Щоб блакить, що в небесах,
Вся була в його очах,
Щоб він був на Ягуарі,
Може бути й на Феррарі,
Щоб він лише тобою дихав,
І був здоровий, а не пчихав.
Щоб любив, і поважав,
І принцесою назвав!

***

З іменинами вітаю!
Щастя, радості бажаю!
Будь весела наче пташка,
Працьовита, як мурашка,
Наче бджілка вмій крутитись,
Як метелик не журитись!

Будь прониклива, як мишка,
А живуча наче кішка,
Будь, як лялька симпатична,
Як ворона довговічна,
Як та пава будь убрана,
Як лебідка будь кохана!

***

Найкращій, любій, чарівній,
Красуні нашій Галі,
У День Ангела бажаю,
Сьогодні й надалі:
Щоб усе в житті складалось,
Не було печалі,
Щоб удача тебе вела,
Вверх по вертикалі,
У коханні нехай буде,
Усе в ідеалі,
Хай доповнять свято гості,
Й вино в бокалі!

Вітання для Галини - фото 235041

Вітання на День Ангела Галини у прозі

***

Дорога Галино! Бажаю яскравого сонця щастя в твоєму житті, частих поривів вітру добрих змін, проливних дощів успіху, ранкової роси натхнення, вечірніх заходів романтики. Героїня, Ангел, Ластівка, Ідеал, Ніжність, Афродіта, – все це про тебе! І я бажаю тобі завжди залишатися такою ж неймовірною!

***

З Днем ангела тебе, Галинко! Бажаю тобі частіше усміхатися, ніколи не сумувати, завжди вірити в себе і свої сили, постійно прагнути до здійснення мрій та оточувати себе тільки хорошими людьми!

***

Красуня Галинка, вітаю тебе! Бажаю блискучих успіхів в житті, прекрасних можливостей, різнобічних талантів, хороших друзів, міцного здоров'я, щирої любові, величезного щастя і чудового настрою.

***

Галю, від щирого серця вітаю тебе і хочу побажати цвісти завжди, як найкрасивіша троянда, бути бажаною і коханою, найніжнішою і неповторною. Нехай в житті твоєї буде радість і удача, нехай в душі світить сонце і дме попутний вітер фортуни!

Відео побажання іменинниці:

Картинки і листівки на іменини Галі

Листівка з днем ангела - фото 316189
Відкритка на день ангела - фото 316195
Листівка для Галі - фото 316191

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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