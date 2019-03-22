Привітання з Днем ангела Галини: найкращі поздоровлення на іменини

23 березня в Україні відзначають День ангела Галини. У цей день треба поздоровити володарок цього імені, адже вони чекають на привітання з іменинами. Ось найкращі побажання українською у віршах, прозі, смс та картинках для Галі!

Ім'я Галина в перекладі з давньогрецької означає "спокійна, безтурботна". Покровителькою жінок з цим іменем є свята Галина, яка віддала своє життя за віру.

Тут більше: Привітання з Днем ангела українською мовою

Саме 23 березня з Днем ангела вітають усіх Галинок. ​Зібрали для вас вітання на іменини на українській мові, які змусять усміхнутися винуватиць свята :)

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***

Хай Галину нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Сьогодні настали іменини

У Галини, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь тебе оберігає.

***

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Галині помагає,

Ангел покровитель!

***

Свят у світі є багато.

Лиш Галини нині свято –

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх –

Все – тобі, усе – для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добра будь та люби Бога,

І молися до святого –

Й кожен день свій іменин,

Будь щаслива разом з ним!

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно так живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров'я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у тебе іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось лиш одного!

***

Несе вітер тобі пісню, що із душі лине,

Несе мої привітання з Днем ангела Галини!

Найщиріші побажання, краси від калини,

Хай береже тебе Бог в нашій Україні!

***

Бажаєм тільки радості в житті,

Вітаємо тебе з Днем ангела Галини,

Хай ангел береже тебе завжди,

І йде з тобою по життю стежини!

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела, Галино, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все – щоб була ти щаслива!

***

Ніжність небес нехай ангел дарує,

Пензлем чарівним хай в серці малює,

Світлі надії, мрії прекрасні,

Щире кохання, радість і щастя!

***

Нехай під крилами своїми

Галину ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

***

Хай хліб й вино лежать на скатертині,

Хай радість запанує у твоїй хатині,

Хай лунають побажання від друзів й родини,

Мої щирі привітання з Днем Ангела Галини!

***

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог !

***

Хай ангел життя твоє оберігає,

Біда нехай тебе не знає,

Хай горе від тебе біжить,

Друзі нехай не кривдять.

І що б усім ворогам на зло

Тобі завжди у всьому везло!

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Галі нашій всі дарунки

Тільки вищого гатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

***

Тебе вітаю я, Галино,

Сьогодні в тебе іменини!

Тобі бажаю я лиш принца,

Ну так, постарше, так за тридцять!

Щоб блакить, що в небесах,

Вся була в його очах,

Щоб він був на Ягуарі,

Може бути й на Феррарі,

Щоб він лише тобою дихав,

І був здоровий, а не пчихав.

Щоб любив, і поважав,

І принцесою назвав!

***

З іменинами вітаю!

Щастя, радості бажаю!

Будь весела наче пташка,

Працьовита, як мурашка,

Наче бджілка вмій крутитись,

Як метелик не журитись!

Будь прониклива, як мишка,

А живуча наче кішка,

Будь, як лялька симпатична,

Як ворона довговічна,

Як та пава будь убрана,

Як лебідка будь кохана!

***

Найкращій, любій, чарівній,

Красуні нашій Галі,

У День Ангела бажаю,

Сьогодні й надалі:

Щоб усе в житті складалось,

Не було печалі,

Щоб удача тебе вела,

Вверх по вертикалі,

У коханні нехай буде,

Усе в ідеалі,

Хай доповнять свято гості,

Й вино в бокалі!

***

Дорога Галино! Бажаю яскравого сонця щастя в твоєму житті, частих поривів вітру добрих змін, проливних дощів успіху, ранкової роси натхнення, вечірніх заходів романтики. Героїня, Ангел, Ластівка, Ідеал, Ніжність, Афродіта, – все це про тебе! І я бажаю тобі завжди залишатися такою ж неймовірною!

***

З Днем ангела тебе, Галинко! Бажаю тобі частіше усміхатися, ніколи не сумувати, завжди вірити в себе і свої сили, постійно прагнути до здійснення мрій та оточувати себе тільки хорошими людьми!

***

Красуня Галинка, вітаю тебе! Бажаю блискучих успіхів в житті, прекрасних можливостей, різнобічних талантів, хороших друзів, міцного здоров'я, щирої любові, величезного щастя і чудового настрою.

***

Галю, від щирого серця вітаю тебе і хочу побажати цвісти завжди, як найкрасивіша троянда, бути бажаною і коханою, найніжнішою і неповторною. Нехай в житті твоєї буде радість і удача, нехай в душі світить сонце і дме попутний вітер фортуни!

Відео побажання іменинниці:

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