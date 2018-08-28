Так виглядає найбільший льодовик в Альпах: запаморочливі фото

Фотографії, наведені нижче, дозволять вам відчути захоплюючу десятикілометрову гонку крижаними каналами.

Цей вид спорту називається гідроспідінг, і доступний він лише обраним, тим, хто не боїться бути змитим бурхливими потоками води.

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Взагалі гідроспідінг не обов'язково передбачає крижану воду. Ця екстремальна дисципліна розвинулася з традиційних рафтингу і каякінгу та передбачає просто швидкий рух по воді на спеціальній дошці.

Дехто пов'язує походження гідроспідінга з початком 1970-х, коли Роберт Карлсон з Каліфорнії почав навчати рятувальні команди рафтингу і винайшов для цього спеціальну дошку. Приблизно в ті ж роки, що і Карлсону, групі гірських гідів у французьких Альпам теж прийшла в голову ідея сконструювати свою дошку. Так з'явився гідроспід. Звідси і пішла назва цієї екстремальної дисципліни.

Так виглядає найбільший льодовик в Альпах: запаморочливі фото

Так виглядає найбільший льодовик в Альпах: запаморочливі фото

Так виглядає найбільший льодовик в Альпах: запаморочливі фото

Так виглядає найбільший льодовик в Альпах: запаморочливі фото

Так виглядає найбільший льодовик в Альпах: запаморочливі фото

Так виглядає найбільший льодовик в Альпах: запаморочливі фото

Так виглядає найбільший льодовик в Альпах: запаморочливі фото

Так виглядає найбільший льодовик в Альпах: запаморочливі фото

Так виглядає найбільший льодовик в Альпах: запаморочливі фото

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