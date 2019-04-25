Привітання з Днем ангела Ірини: гарні побажання і картинки на іменини

Вітання для Ірини в День Ангела 2019 подарують хороший настрій усім власницям цього імені. У цей день не забудьте поздоровити знайомих Іринок, адже вони так чекають на привітання з іменинами! Підготували для вас вірші, побажання у прозі та картинки, які допоможуть вам це зробити.

Ім'я Ірина в перекладі з грецької означає "мир, спокій". Свій День ангела володарки цього імені святкують кілька разів на рік: 9 квітня, 1 жовтня, 26 травня, 29 квітня та 18 травня.

Тут більше: Привітання з Днем ангела українською мовою

Зібрали для вас привітання з іменинами українською мовою у віршах, прозі та в картинках, які точно змусять усміхнутися винуватиць свята :) Надішліть Іринці найкращі поздоровлення!

***

Найкращі вітання з днем ангела Іри,

Здоров'ячка, радості, щастя без міри,

Хай доля завжди тобі усміхається,

Усе, що задумала, завжди збувається!

***

Гарної такої днини,

Іменини у Ірини.

Прийми ти від мене вітання,

Хай збудуться твої бажання.

В житті бажаю лиш радіти,

Й ніколи тобі не хворіти.

Хай доля привітно дивує,

Любов і щастя дарує.

Бажаю друзів вірних тобі,

Щоб допомогли у біді.

Хай твій ангел тебе оберігає,

Всяке лихо, що йде, відганяє.

***

День Ангела сьогодні твій,

У нашої рідної Ірини!

Нехай він несе тобі спокій,

І радості без міри.

Нехай дні без зайвої суєти

Йдуть, несучи вдачу!

Щоб з кожним днем ставала ти

Прекраснішою і багатшою!

***

Люба Ірусю! З днем Ангела, сонце!

Нехай прочиниться в щастя віконце,

Нехай краса твоя надалі розквітає,

Нехай ангели в житті тебе охороняють,

Завжди залишайся такою ж прекрасною —

Веселій, усміхненою, сонячно-ясною,

Нехай цей вірш тобі радість несе,

Безхмарним буде завжди небосхил!

***

Вітаю з іменинами Ірини,

Бажаю хай здійсняться твої мрії,

Чого не вистачає – хай прибуде,

Нехай в житті усе, що треба, буде!

У домі хай поселиться достаток,

Хай в вазу ставить хтось завжди букет ромашок,

Хай буде добра доля та кохання,

Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!

***

Бажаю людськoї пoшани.

Здорoв'я міцногo,

Кoхання палкoго.

Щоб дoля твoя,

Мов казка була.

Щoб серце співало,

Всяке лихo миналo.

Щоб ангел охорoняв,

Твoю душу і тілo.

А Гoсподь щoб тобі пoсилав,

Усе те, чoго ти прoсила.

***

Дівчинка Іруся –

Сонечко й лапуся!

Ми тебе вітаємо

Всяких благ бажаємо!

Щоб тебе любили

Гуляти водили

Щоб ти все сміялась

І ніц не боялась!

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Ірі нашій всі дарунки

Тільки вищого гатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

***

З іменинами, Ірочко! Бажаю тобі не витрачати даремно ту силу духу і небесну енергію, яку тобі дарує твоя свята покровителька Ірина. Хочу, щоб ти точно знала, до чого потрібно йти і тягнутися, не зупинялася в дорозі до мрій, відкривала для себе нові горизонти і підкорювала їх! Будь щаслива на шляху до своєї досконалості!

***

З Днем ангела тебе! Нехай добрий художник розфарбує твоє життя яскравими фарбами, а талановитий композитор напише мажорну мелодію твоєї долі. У сплячої красуні були феї, а твоєю феєю нехай буде твоя свята заступниця Іра. Бажаю тобі міцного здоров'я і сил, везіння, успіхів та удачі у всіх починаннях, здійснення заповітних бажань, вірних друзів і сімейного щастя!

***

Ірусю, ти уособлення щастя і миру, поруч з тобою так тепло і надійно! Я бажаю, щоб твоя безмежна любов, доброта і повага до близьких поверталися сторицею. Залишайся років до ста привабливою, впевненою, самостійною і проникливою жінкою, якій все на світі відкрито і видно, як на долоні!

***

Ірусику, бажаю тобі, щоб життя твоє було світлим, як ясний сонячний день, повним, як келих із шампанським, безхмарним, як небо над пустелею. І нехай, мов зірки у нічному небі, для тебе завжди горять вогники у вікнах твоїх друзів і рідних.

***

Ірина значить "мир". У моє життя ти приносиш разом з цим миром ще і радість, задоволення від приємного спілкування, усмішки та щире захоплення. Бажаю тобі, Ірочко, продовжувати надихати оточуючих своєю жіночою красою і не менш красивими вчинками. З Днем ангела!

Фото Ірині

Картинка з привітанням для Ірини

Поздоровлення з іменинами

Вітання Ірині у День Ангела

Листівка Ірині

Відкритка Іринці

Вітання з іменинами - вірш

З Днем Ангела Ірина

Коротке смішне вітання

Прикольне привітання своїми словами

Душевне побажання

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