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Привітання з Днем ангела Ірини: гарні побажання і картинки на іменини

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День ангела Ірини - фото 1
День ангела Ірини

Вітання для Ірини в День Ангела 2019 подарують хороший настрій усім власницям цього імені. У цей день не забудьте поздоровити знайомих Іринок, адже вони так чекають на привітання з іменинами! Підготували для вас вірші, побажання у прозі та картинки, які допоможуть вам це зробити.

Ім'я Ірина в перекладі з грецької означає "мир, спокій". Свій День ангела володарки цього імені святкують кілька разів на рік: 9 квітня, 1 жовтня, 26 травня, 29 квітня та 18 травня.

Тут більше: Привітання з Днем ангела українською мовою

Зібрали для вас привітання з іменинами українською мовою у віршах, прозі та в картинках, які точно змусять усміхнутися винуватиць свята :) Надішліть Іринці найкращі поздоровлення!

Вірші для привітання Ірини з Днем ангела

***

Найкращі вітання з днем ангела Іри,
Здоров'ячка, радості, щастя без міри,
Хай доля завжди тобі усміхається,
Усе, що задумала, завжди збувається!

***

Гарної такої днини,
Іменини у Ірини.
Прийми ти від мене вітання,
Хай збудуться твої бажання.
В житті бажаю лиш радіти,
Й ніколи тобі не хворіти.
Хай доля привітно дивує,
Любов і щастя дарує.
Бажаю друзів вірних тобі,
Щоб допомогли у біді.
Хай твій ангел тебе оберігає,
Всяке лихо, що йде, відганяє.

***

День Ангела сьогодні твій,
У нашої рідної Ірини!
Нехай він несе тобі спокій,
І радості без міри.
Нехай дні без зайвої суєти
Йдуть, несучи вдачу!
Щоб з кожним днем ставала ти
Прекраснішою і багатшою!

***

Люба Ірусю! З днем Ангела, сонце!
Нехай прочиниться в щастя віконце,
Нехай краса твоя надалі розквітає,
Нехай ангели в житті тебе охороняють,
Завжди залишайся такою ж прекрасною —
Веселій, усміхненою, сонячно-ясною,
Нехай цей вірш тобі радість несе,
Безхмарним буде завжди небосхил!

***

Вітаю з іменинами Ірини,
Бажаю хай здійсняться твої мрії,
Чого не вистачає – хай прибуде,
Нехай в житті усе, що треба, буде!
У домі хай поселиться достаток,
Хай в вазу ставить хтось завжди букет ромашок,
Хай буде добра доля та кохання,
Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!

***

Бажаю людськoї пoшани.
Здорoв'я міцногo,
Кoхання палкoго.
Щоб дoля твoя,
Мов казка була.
Щoб серце співало,
Всяке лихo миналo.
Щоб ангел охорoняв,
Твoю душу і тілo.
А Гoсподь щoб тобі пoсилав,
Усе те, чoго ти прoсила.

***

Дівчинка Іруся –
Сонечко й лапуся!
Ми тебе вітаємо
Всяких благ бажаємо!
Щоб тебе любили
Гуляти водили
Щоб ти все сміялась
І ніц не боялась!

***

Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Ірі нашій всі дарунки
Тільки вищого гатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!

Вітання Ірині з іменинами у прозі

***

З іменинами, Ірочко! Бажаю тобі не витрачати даремно ту силу духу і небесну енергію, яку тобі дарує твоя свята покровителька Ірина. Хочу, щоб ти точно знала, до чого потрібно йти і тягнутися, не зупинялася в дорозі до мрій, відкривала для себе нові горизонти і підкорювала їх! Будь щаслива на шляху до своєї досконалості!

***

З Днем ангела тебе! Нехай добрий художник розфарбує твоє життя яскравими фарбами, а талановитий композитор напише мажорну мелодію твоєї долі. У сплячої красуні були феї, а твоєю феєю нехай буде твоя свята заступниця Іра. Бажаю тобі міцного здоров'я і сил, везіння, успіхів та удачі у всіх починаннях, здійснення заповітних бажань, вірних друзів і сімейного щастя!

***

Ірусю, ти уособлення щастя і миру, поруч з тобою так тепло і надійно! Я бажаю, щоб твоя безмежна любов, доброта і повага до близьких поверталися сторицею. Залишайся років до ста привабливою, впевненою, самостійною і проникливою жінкою, якій все на світі відкрито і видно, як на долоні!

***

Ірусику, бажаю тобі, щоб життя твоє було світлим, як ясний сонячний день, повним, як келих із шампанським, безхмарним, як небо над пустелею. І нехай, мов зірки у нічному небі, для тебе завжди горять вогники у вікнах твоїх друзів і рідних.

***

Ірина значить "мир". У моє життя ти приносиш разом з цим миром ще і радість, задоволення від приємного спілкування, усмішки та щире захоплення. Бажаю тобі, Ірочко, продовжувати надихати оточуючих своєю жіночою красою і не менш красивими вчинками. З Днем ангела!

Картинки і листівки на іменини Ірини

Фото Ірині - фото 248406
Фото Ірині
Картинка з привітанням для Ірини - фото 248402
Картинка з привітанням для Ірини
Поздоровлення з іменинами - фото 248403
Поздоровлення з іменинами
Вітання Ірині у День Ангела - фото 248407
Вітання Ірині у День Ангела
Листівка Ірині - фото 248410
Листівка Ірині
Відкритка Іринці - фото 248411
Відкритка Іринці
Вітання з іменинами - фото 248416
Вітання з іменинами - вірш
З Днем Ангела Ірина - фото 248417
З Днем Ангела Ірина

Прикольні вітання Ірі у картинках

Коротке смішне вітання - фото 248421
Коротке смішне вітання
Прикольне привітання своїми словами - фото 248422
Прикольне привітання своїми словами
Душевне побажання - фото 248423
Душевне побажання

Вам знадобиться: Гарні привітання з Днем народження українською мовою

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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