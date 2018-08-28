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Роботи одного з найвідоміших вуличних художників

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Художник WD (Wild Drawing) народився і виріс на Балі - фото 1
Художник WD (Wild Drawing) народився і виріс на Балі / scoopnest

Роботи художника, які гідно оцінять навіть закоренілі критики.

Художник WD (Wild Drawing) народився і виріс на Балі. Свій творчий шлях він почав у 2000 році як вуличний художник і з тих пір проводить весь свій час на вулицях різних міст, виконуючи замовлення і беручи участь в стріт-арт-фестивалях.

І ще: Страшна реальність дитячих малюнків очима художника

Наразі WD живе і працює в Афінах, і численні шанувальники його творчості з нетерпінням чекають, коли зможуть побачити його нові роботи.

Лояльне законодавство щодо графіті та економічна криза привели до того, що саме Афіни стали світовим центром стріт-арту. Багато графіті з'явилися на хвилі антиурядових протестів і безробіття, інші намальовані відомими вуличними художниками (серед них Алекс Мартінес, Fikos, Sonke, iNO, STMTS і вже відомий нам WD) на замовлення власників будівель, які вирішили відповідати духу часу.

Роботи одного з найвідоміших вуличних художників - фото 272749
Роботи одного з найвідоміших вуличних художників
Роботи одного з найвідоміших вуличних художників - фото 272748
Роботи одного з найвідоміших вуличних художників
Роботи одного з найвідоміших вуличних художників - фото 272745
Роботи одного з найвідоміших вуличних художників
Роботи одного з найвідоміших вуличних художників - фото 272744
Роботи одного з найвідоміших вуличних художників
Роботи одного з найвідоміших вуличних художників - фото 272743
Роботи одного з найвідоміших вуличних художників
Роботи одного з найвідоміших вуличних художників - фото 272742
Роботи одного з найвідоміших вуличних художників
Роботи одного з найвідоміших вуличних художників - фото 272741
Роботи одного з найвідоміших вуличних художників
Роботи одного з найвідоміших вуличних художників - фото 272740
Роботи одного з найвідоміших вуличних художників
Роботи одного з найвідоміших вуличних художників - фото 272739
Роботи одного з найвідоміших вуличних художників
Роботи одного з найвідоміших вуличних художників - фото 272738
Роботи одного з найвідоміших вуличних художників

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Джерело: scoopnest
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