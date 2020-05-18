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Вітання з Днем ангела Ірини 2020: оригінальні привітання у прозі
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18 травня Ірини відзначають свій День ангела. З нагоди цього святи, ми підготували для вас найкращі привітання у прозі для іменинниць. Поздоровте своїх знайомих Іринок з їхнім Днем ангела!
Ім'я Ірина в перекладі з грецької означає "мир, спокій". Свій День ангела володарки цього імені святкують кілька разів на рік: 16 січня, 9 квітня, 29 квітня, 18 травня, 26 травня та 1 жовтня. Привітання для Ірини в її День Ангела подарують гарний настрій власницям такого імені.
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Зібрали для вас привітання з іменинами Ірини українською мовою у прозі та своїми словами. Надішліть Ірі найкращі поздоровлення:
Привітання Ірині з іменинами у прозі
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Іро, улюблена наша пташко! Бажаємо, щоб твій політ у величезному і світлому небі життя, завжди був легким і чистим. Бажаємо, щоб ти завжди знаходила вихід для своєї енергії, направляла в правильному керунку і домагалася цим величезних результатів. Бажаємо простого жіночого щастя, в якому буде любов, взаємність, підтримка і розуміння.
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Таких організованих, цілеспрямованих, темпераментних особистостей мені ще не доводилося зустрічати. Ірино, ти неймовірна, дивовижна жінка з величезним серцем. Я хочу у твій день не просто тебе привітати, а побажати тобі безліч щасливих днів, приємних моментів, яскравих спогадів і міцних почуттів. Не переставай вірити у свою мрію, яка, безсумнівно, виповниться. І нехай навіть похмурі будні здадуться тобі ясними та дивовижними!
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Ірочка, цей прекрасний день став приводом для радості у всіх твоїх друзів. Ми поспішаємо привітати тебе і побажати мільйон виконаних бажань. Нехай доля радує тебе не тільки спокійним і розміреним життям, а й цікавими поворотами, які ведуть за собою ланцюг приємних сюрпризів. Нехай здоров'я не підводить, а настрій завжди буде відмінним!
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У цей чудовий день вітаємо з Днем Ангела Ірину і бажаємо їй успіхів у всіх починаннях, удачі, здоров'я, любові та натхнення. Нехай будь-яка проблема вирішується швидко і безболісно, а кожен новий день буде кращим за попередній. Нехай збуваються бажання, а близькі ніколи не розчаровують.
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Дорога Ірино, хочу тебе привітати з прекрасним твоїм святом і побажати тобі, щоб під ногами стелився м'який килим з успіху і везіння, щоб поруч завжди були рідні та близькі люди, щоб за спиною залишалися теплі та радісні спогади, а попереду були перспективні горизонти щастя та успіху!
Короткі вітання з Днем ангела Ірини своїми словами
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Мила, Ірина, вітаю від щирого серця і бажаю добрих і щасливих днів життя, радісних і веселих подій, теплих і щирих слів, ніжних і солодких обіймів, вірної та світлої любові, вічного і справжнього щастя!
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Іро, нехай сьогодні всі радощі та подарунки, всі компліменти та добрі побажання будуть тільки для тебе. Вітаю тебе і хочу побажати щасливого кохання, щасливих миттєвостей, щасливої казки в житті!
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Ірочка, я тебе вітаю і хочу побажати, щоб ти при будь-якій погоді й будь-якій ситуації життя була чудовою, милою, доброю, неповторною і чарівною. Нехай серце твоє наповнює світле кохання, а душа нехай ширяє в хмарах щастя та удачі!
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Хай буде на твоєму боці мир і спокій, адже не дарма, Ірочка, твоє ім'я уособлює їх. Нехай життя буде текти в правильному керунку, приносячи тобі перемоги та нові завдання, які ти будеш вирішувати блискуче!
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Чарівна Іринко, вітаю тебе, красуня. Бажаю з кожним днем розквітати пишним цвітом, бажаю завжди брати від життя все найкраще. Будь щаслива, Ірочка, люба, талановита, прекрасна і неповторна. Бажаю тобі великого успіху у всьому і вічної гармонії всередині тебе!
Прикольні поздоровлення для Іри в День ангела прозою
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З Днем ангела, Ірино! Бажаю, щоб життя обходилося без косяків і падінь. Частіше муркай і менше фиркай, закохуйся з кожним днем все більше і ніколи не думай розкисати, смійся, мрій і використовуй всі свої таланти та можливості по повній програмі. Удачі тобі та хеппі енду в кожній історії!
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Іро, бажаю, щоб кожна мить твого життя наповнювалася позитивом і щастям! Нехай у твоєму серці завжди зберігається любов, в душі – доброта, а на банківській картці – кругленька сума на навколосвітню подорож, шикарний автомобіль, розкішну віллу і на все, чого ти забажаєш! І найголовніше – бережи здоров'я, адже воно, воістину, неоціненне!
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З Днем ангела, наша прекрасна, наша Ірочка! Бажаємо тобі цвісти та пахнути, зачаровуючи навколишніх, не використовувати "шипи", але тримати їх напоготові. Щастя тобі, палкого кохання, радості та прекрасного настрою!
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Ірусик, я тебе сердечно вітаю і побажати від душі хочу, щоб життя було солодким медом, щоб ти була бадьорою і квітучою, як бджілка, щоб в житті у тебе були веселі та добрі друзі, як Вінні-Пух, щоб вогник твоєї надії й любові ніколи не згас!
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Імпозантна, Розважлива, Ангельська, я вітаю тебе, дорога Іра! Бажаю завжди залишатися такою прекрасною і дивовижною, бажаю кожен день життя перетворювати на свято світлих почуттів, радісних подій, добрих слів і чудових ідей! Будь щаслива, Ірочка!
До теми: Привітання з Днем ангела Ірини 2020: побажання і картинки на іменини
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