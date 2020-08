Диявол назавжди: трейлер фільму Netflix з Крісом Евансом і Томом Холландом

У мережі з'явився трейлер нового фільму Диявол назавжди (The Devil All the Time) за однойменним романом, де у головних ролях справді зірковий склад. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Стрімінговий сервіс Netflix потішив фанатів перший промо до стрічки Диявол назавжди (The Devil All the Time), яка базується на однойменному романі Дональда Рея Поллока. Прем'єра фільму запланована вже на 16 вересня.

І ще: Рейтинг найкращих сиквелів усіх часів: кінорекомендації від Rotten Tomatoes

Сюжет розповідає про події, які трапились у невеликому місті Нокерстіфф у штаті Огайо. Віллард Рассел намагається усіма силами врятувати дружину, яка помирає, але через це зовсім забуває про свого сина. Через це хлопцю доводиться взяти на себе більшість справ батька та не падати духом. Вся ця історія розгортається упродовж двох десятків років, і в ній будуть замішані серійні убивці, незвичайний священник, продажний шериф та не менш дивні особи з невеличкого американського міста.

У головних ролях: Кріс Еванс, Том Холланд, роберт Паттінсон, Трейсі Леттс, Білл Скарсгард, Міа Васіковська та Елайза Сканлен. А от крісла продюсерів зайняли Джейк Джилленхол, Рендалл Постер та Ріва Маркер.

Диявол назавжди 2020, дивитись трейлер фільму онлайн:

Читайте також: 8 фільмів Альфреда Хічкока, які потрібно знати