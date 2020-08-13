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Рейтинг найкращих сиквелів усіх часів: кінорекомендації від Rotten Tomatoes
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Платформа Rotten Tomatoes склала рейтинг найкращих фільмів-продовжень за всю історію. І вони справді сподобаються всім кіноманам.
Відомий американський сайт про новинки та огляди на кіно Rotten Tomatoes оприлюднив ТОП-100 найкращих сиквелів всіх часів. Пропонуємо ознайомитись з першою десяткою, яка ідеально підійде для всіх, хто хоче подивитись одразу кілька стрічок поспіль. Ознайомитись з повним рейтингом можна тут.
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1. Пригоди Паддінгтона 2, 2017 (сімейний, пригодницький)
2. Історія іграшок 2, 1999 (анімаційний, сімейний)
3. Три кольори: Червоний, 1994 (драматичний трилер)
4. Голдфінгер, 1964 (трилер, екшн)
5. Історія іграшок 3, 2010 (анімаційний, сімейний)
6. Перед опівніччю, 2013 (романтична драма)
7. Хрещений батько 2, 1974 (драма, кримінал)
8. Наречена Франкенштейна, 1935 (наукова фантастика, жахи)
9. Історія іграшок 4, 2019 (анімаційний, сімейний)
10. Місія неможлива: Фолаут, 2018 (пригоди екшн)
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