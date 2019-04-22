Великий понеділок 2019: що не можна робити, традиції свята

Великий понеділок 2019 припадає на 22 квітня і з цього дня починається Страсний тиждень. Саме цей час присвячено останнім дням життям Ісуса, тому християни дотримуються традицій та шанують Христа. Що не можна робити у Великий понеділок, про традиції та прикмети свята читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Великий понеділок є першим днем Страсного тижня і з нього починають готуватись до великого свята Великодня. У цей день віряни вшановують Йосипа Прекрасного, якого брати продали у Єгипет через заздрощі. Саме його доля була своєрідним передвісником страждань Христа. Які важливі традиції, прикмети та заборони Великого понеділка – читайте далі.

Все, що потрібно знати та приготувати до Великодня

Що не можна робити у Великий понеділок:

Краще уникати гучних вечірок, надто веселих зборів та зустріче, а також розважальних заходів

Не думайте погано про оточення, а також не сваріться з близькими

Не можна вживати нецензурну лексику та погані слова

Краще уникати негативних думок щодо когось

Не зберігати вдома поламані речі

Не зловживати їжею та уникати ненажерливості

Відмовитись від алкоголю

Що робити у Великий понеділок

Що робити у Великодній понеділок, традиції свята:

Можна почати прибирати домівки та позбавлятись старих та непотрібних речей, а також поремонтувати заламані

Приділити достатньо часу для молитви

Дотримуватись строгого посту або зовсім відмовитись від їжі на день, якщо це не зашкодить здоров'ю

Прикмети на Великий понеділок:

Прибирання допомагає вигнати з домівки всі погані хвороби

Якщо погода на Великий понеділок буде хорошою та малохмарною, то буде чималий врожай, а всі літні шлюби будуть довгими та щасливими

Якщо вмитись з посуду зі срібла чи золота, то вдасться збагатіти та втримати молодість

Прикмети на Великий понеділок / zazimye.info

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