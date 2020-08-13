На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
8 фільмів Альфреда Хічкока, які потрібно знати
-
- 61
Сьогодні, 13 серпня, народився Альфред Хічкок, який став родоначальником нового напряму в кінематографі – саспенсу, що змушує глядача завмирати в передчутті чогось лячного і неймовірного. До того ж, Хічкок заслужив звання визнаного майстра інтриг і першого "короля жахів".
39 сходинок
Нова знайома головного героя просить захистити її від переслідувачів. Річард не сприймає слова дівчини серйозно, але вночі ту вбивають. Річард намагається довести свою невинність, але в підсумку його переслідує і поліція, і справжні вбивці. У цій картині для створення напруженості режисер використав дуже швидку зміну кадрів, що для 1930-х років було дуже незвично. В результаті дія виглядає дуже динамічною і нервовою навіть за сьогоднішніми мірками.
І ще: Режисер Ла-Ла-Ленду зняв вертикальну короткометражку на iPhone 11 Pro
Незнайомці в поїзді
Двоє незнайомців зустрічаються в поїзді і в пориві відвертості діляться своїми життєвими негараздами. Перший хоче розлучитися з дружиною, а інший люто ненавидить батька. В результаті один з попутників пропонує зробити вбивства хрест-навхрест (кожен усуває того, хто заважає іншому). Привабливість у тому, що у замовника буде залізне алібі, а у вбивці не буде мотиву. Другий відкидає його пропозицію, але потім виявляється в безвихідному становищі.
У випадку вбивства набирайте М
Цей фільм точна екранізація п'єси Фредеріка Нотта "Телефонний дзвінок". Цікаво, що Хічкок не став адаптувати сюжет під кінематограф. Практично вся дія відбувається в одних і тих самих декораціях, що створює відчуття театральної постановки. На думку Хічкока, це тільки допомагає зробити сюжет більш напруженим.
Запаморочення
Після загибелі напарника у детектива Скотті Фергюсона розвивається акрофобія і починаються часті запаморочення. Старий знайомий наймає Фергюсона як приватного детектива, щоб простежити за дружиною. На думку замовника, вона хоче накласти на себе руки. Детектив рятує дівчину і розуміє, що закохався в неї. Але далі все стає тільки складніше.
Психо
Дівчина розлучається з розведеним чоловіком, краде на роботі гроші і їде з міста. По дорозі вона зупиняється в мотелі, яким керує приємний молодий чоловік Норман Бейтс. Але, як з'ясовується, у нього дуже дивні відносини з матір'ю, яка не з'являється в кадрі. Цей фільм давно став еталоном трилерів. Він заслужено визнаний однією з найкращих робіт Хічкока, а ім'я чарівного божевільного Нормана Бейтса вже стало прозивним.
Вікно у двір
Цей фільм критики також одностайно вважають одним з найкращих детективів за всю історію кіно. Професійний фоторепортер, прикутий через зламану ногу до інвалідного крісла, від нудьги починає спостерігати за сусідами, чиї вікна виходять у внутрішній двір. Несподівано спостереження наводять його на думку, що один із сусідів вбив свою дружину. Чи варто занадто цікавитися чужими долями? Адже невідомо, до яких наслідків це може призвести. У головній ролі красуня Грейс Келлі.
Марні
Головну роль в цьому фільмі Хічкок пропонував Грейс Келлі, але вона до того моменту вже була принцесою Монако, і чоловік і двір були проти того, щоб вінценосна особа грала злодійку з нервовим розладом. Так головна жіноча роль дісталася Тіппі Хендрі, яка, не дивлячись на важкі і нервові зйомки, називає цей фільм одним зі своїх улюблених в кар'єрі.
Сімейна змова
Це 55-й повнометражний фільм і останній у творчому житті Хічкока. У картині розвиваються дві паралельні сюжетні лінії, в яких неперевершений геній змішав викрадення, підпал, пограбування і, звичайно, вбивство. Режисер пропонує глядачам спробувати цей яскравий коктейль в незвичайній для нього формі комедійного детектива. І нехай класичну руку Хічкока тут не впізнати, але вона є, інша, але все ж така ж талановита.
Це цікаво: Дастіну Хоффману – 83! Цікаві фільми з актором: від Тутсі до Людини дощу
-
20:41Alyona Alyona показала, як готується до ефірів Танців з зірками
-
20:19Названа дата презентації iPhone 12
-
19:43Зірка Гри престолів зіграє чоловіка Єлизавети II
-
19:18Пік цвітіння амброзії: як рятуватися людям з алергією
-
18:438 фільмів Альфреда Хічкока, які потрібно знати
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:14Гороскоп на 14 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:02Привітання з Медовим Спасом 2020: вірші, проза та смс з Маковеєм
-
17:46У Британії виставили на продаж замок з драконом
-
17:15Сальма Хайек у бікіні розслабилася в басейні
-
16:44Не Instagram: експерти назвали найпопулярніші додатки у світі
-
16:18Роналду показав життя на яхті зі своєю розкішною нареченою
-
15:43Ілона Маска просять запустити супутниковий інтернет у Білорусі
-
15:19Рейтинг найкращих сиквелів усіх часів: кінорекомендації від Rotten Tomatoes
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:45ТОП-5 продуктів, багатих на йод
-
14:20Що ви бачите на картинці: простий тест, який розкриє ваш характер
-
13:52Коронавірус в Україні: як безпечно відвідувати кафе і ресторани
-
13:26Брежнєв, Памук і людина, яка забагато знала – 5 нових книжок серпня
-
13:05Привітання на День ангела Діани 2020 у прозі: побажання своїми словами
-
12:54Заготовки для борщу на зиму: 10 покрокових рецептів приготування борщової заправки
-
12:20Краще не злити: найбільш злопам'ятні знаки Зодіаку
-
11:50Сексуальна Алессандра Аброзіо розбурхала фотосесією топлес (18+)
-
11:15KAZKA – Пісня Сміливих Дівчат: дивіться ефектний кліп, знятий у Дубаї
-
10:52Що Covid-19 робить з волоссям: зірка серіалу "Всі жінки відьми" шокувала новим відео
-
18:438 фільмів Альфреда Хічкока, які потрібно знати
-
15:19Рейтинг найкращих сиквелів усіх часів: кінорекомендації від Rotten Tomatoes
-
13:26Брежнєв, Памук і людина, яка забагато знала – 5 нових книжок серпня
-
11:15KAZKA – Пісня Сміливих Дівчат: дивіться ефектний кліп, знятий у Дубаї
-
09:20Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 13 серпня
-
07:17Погода в Україні 13 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 12 серпня
-
20:45Названі найдобріші знаки Зодіаку серед чоловіків
-
18:43Варення з ожини: покрокові рецепти з фото
-
14:46Шахтар обіграв Базель: команда виходить в півфінал Ліги Європи
-
12:16Міжнародний день молоді: Перевір свої знання сленгових слів
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 12 серпня
-
07:19Погода в Україні 12 серпня: у яких областях очікується похолодання
- 11 серпня
-
20:42Ці знаки Зодіаку вважаються наймудрішими
-
18:15Гороскоп на 12 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:47Як заготовити зелень на зиму: способи заморозки
-
12:17Коли в Україні очікувати другу хвилю коронавірусу
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 11 серпня
-
07:19Погода в Україні 11 серпня: спека і дощі з грозами
- 10 серпня
-
21:22Вогонь всередині: ці знаки Зодіаку найпристрасніші
-
18:44Чорниця: користь і шкода смачної сезонної ягоди
-
15:00Shy – фіналістка Української пісні 2020: знайомтесь із новою зіркою
-
12:50Коронавірус в Україні: які області не готові до послаблення карантину
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 10 серпня
-
07:19Погода в Україні 10 серпня: прогноз на понеділок
- 09 серпня
-
20:22Не ігноруй ці 5 факторів, які негативно впливають на твою потенцію