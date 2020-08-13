8 фільмів Альфреда Хічкока, які потрібно знати

Сьогодні, 13 серпня, народився Альфред Хічкок, який став родоначальником нового напряму в кінематографі – саспенсу, що змушує глядача завмирати в передчутті чогось лячного і неймовірного. До того ж, Хічкок заслужив звання визнаного майстра інтриг і першого "короля жахів".

39 сходинок

Нова знайома головного героя просить захистити її від переслідувачів. Річард не сприймає слова дівчини серйозно, але вночі ту вбивають. Річард намагається довести свою невинність, але в підсумку його переслідує і поліція, і справжні вбивці. У цій картині для створення напруженості режисер використав дуже швидку зміну кадрів, що для 1930-х років було дуже незвично. В результаті дія виглядає дуже динамічною і нервовою навіть за сьогоднішніми мірками.

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Незнайомці в поїзді

Двоє незнайомців зустрічаються в поїзді і в пориві відвертості діляться своїми життєвими негараздами. Перший хоче розлучитися з дружиною, а інший люто ненавидить батька. В результаті один з попутників пропонує зробити вбивства хрест-навхрест (кожен усуває того, хто заважає іншому). Привабливість у тому, що у замовника буде залізне алібі, а у вбивці не буде мотиву. Другий відкидає його пропозицію, але потім виявляється в безвихідному становищі.

У випадку вбивства набирайте М

Цей фільм точна екранізація п'єси Фредеріка Нотта "Телефонний дзвінок". Цікаво, що Хічкок не став адаптувати сюжет під кінематограф. Практично вся дія відбувається в одних і тих самих декораціях, що створює відчуття театральної постановки. На думку Хічкока, це тільки допомагає зробити сюжет більш напруженим.

Запаморочення

Після загибелі напарника у детектива Скотті Фергюсона розвивається акрофобія і починаються часті запаморочення. Старий знайомий наймає Фергюсона як приватного детектива, щоб простежити за дружиною. На думку замовника, вона хоче накласти на себе руки. Детектив рятує дівчину і розуміє, що закохався в неї. Але далі все стає тільки складніше.

Психо

Дівчина розлучається з розведеним чоловіком, краде на роботі гроші і їде з міста. По дорозі вона зупиняється в мотелі, яким керує приємний молодий чоловік Норман Бейтс. Але, як з'ясовується, у нього дуже дивні відносини з матір'ю, яка не з'являється в кадрі. Цей фільм давно став еталоном трилерів. Він заслужено визнаний однією з найкращих робіт Хічкока, а ім'я чарівного божевільного Нормана Бейтса вже стало прозивним.

Вікно у двір

Цей фільм критики також одностайно вважають одним з найкращих детективів за всю історію кіно. Професійний фоторепортер, прикутий через зламану ногу до інвалідного крісла, від нудьги починає спостерігати за сусідами, чиї вікна виходять у внутрішній двір. Несподівано спостереження наводять його на думку, що один із сусідів вбив свою дружину. Чи варто занадто цікавитися чужими долями? Адже невідомо, до яких наслідків це може призвести. У головній ролі красуня Грейс Келлі.

Марні

Головну роль в цьому фільмі Хічкок пропонував Грейс Келлі, але вона до того моменту вже була принцесою Монако, і чоловік і двір були проти того, щоб вінценосна особа грала злодійку з нервовим розладом. Так головна жіноча роль дісталася Тіппі Хендрі, яка, не дивлячись на важкі і нервові зйомки, називає цей фільм одним зі своїх улюблених в кар'єрі.

Сімейна змова

Це 55-й повнометражний фільм і останній у творчому житті Хічкока. У картині розвиваються дві паралельні сюжетні лінії, в яких неперевершений геній змішав викрадення, підпал, пограбування і, звичайно, вбивство. Режисер пропонує глядачам спробувати цей яскравий коктейль в незвичайній для нього формі комедійного детектива. І нехай класичну руку Хічкока тут не впізнати, але вона є, інша, але все ж така ж талановита.

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