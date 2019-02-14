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Злата Огневич заінтригувала шанувальників знімком у весільній сукні

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Злата Огневич - фото 1
Злата Огневич / instagram

Відома українська співачка Злата Огневич зчинила справжній ажіотаж серед своїх шанувальників несподіваним знімком.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала фото, на якому вона зображена в пишному білому весільному платті. Судячи із заднього фону, кадр був зроблений в магазині або примірочній.

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"Довго чекала цього моменту. Скоро Ви все дізнаєтеся", – заінтригувала співачка підписників.

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Джерело: Радіо МАКИСИМУМ
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