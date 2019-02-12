Як змінилися українські зірки 90-х: фото тоді і зараз

Дев'яності ознаменували бум нових музичних зірок на українській естраді. Хтось з них дуже швидко став популярним і так само швидко впав з музичного Олімпу, а хтось досі збирає стадіони. Подивіться, як змінилися улюблені зірки 90-х!

Ловіть порцію ностальгії та згадуйте шалені 90-і разом із нами!

Іво Бобул

Іво Бобул

Хіти "Душі криниця", "Місячне колесо", "Якщо любиш, кохай", "На Україну повернусь", "Скрипаль", "Одна-єдина" принесли Іво Бобулу визнання та популярність. У 90-х артист був секс-символом для жінок "за тридцять", які шаленіли від співака.

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Артист і досі займається активною концертною діяльністю, гастролює містами України, збирає шанувальників на сольні концерти. У травні 2017 року стартувала його програма "Бо ти одна".

Алла Кудлай

Алла Кудлай

Українська популярна виконавиця розпочала свою кар'єру у 1978 році в складі народного хору імені Г. Верьовки. У 1990 році випустила перший альбом "Роксолана" та здобула народну любов. У 1995-му вийшов другий диск співачки під назвою "Красива жінка незаміжня", який став її візитівкою.

У 2017 році Кудлай знову нагадала про себе та взяла участь в шоу "Голос Країни", потрапила до команди Джамали. Однак під час шоу зірка 90-х віддала своє місце суперниці.

Павло Зібров

Павло Зібров

Найвідоміший вусань України підкорює серця фанаток хітами "Марина", "Женщина любимая", "Странная любовь". Деякі ранні пісні Павла Зіброва досі крутять на радіостанціях. Зараз артист також гастролює, дає концерти та створює нові пісні. У квітні 2016 року з'явився кліп "Польська Залізниця Лова-Лова", у якому Павло Зібров змінив амплуа та зачитав реп. Також співак у 2018 році взяв участь у шоу "Танці з зірками".

Віктор Павлік

Віктор Павлік

Автор хітів "Город зеленого цвета", "Шикидим", "Твої очі", "Ні обіцянок, ні пробачень" розпочав музичну кар'єру у 90-х. Загалом Віктор Павлік провів більше ніж 4000 сольних концертів в Україні та по світу. На його рахунку майже 30 музичних альбомів. У 2003 році співак вирушив у найбільший свій тур по 20 штатах в Америці.

Сьогодні у музичної кар'єри Віктора Павліка друге дихання. У 2015 році він створив гурт "Pavlik OverDrive". Також зробив 15 найкращих пісень в рок-обробці. З цим гуртом Віктор Павлів виступав на фестивалі "Тарасова гора", "RespublicaFEST" та інших. У 2016 році співак став народним артистом України.

Юрко Юрченко

Юрко Юрченко

Артист музикою займається з 5 років. Лідер хіт-параду "Територія-А" у 90-х давав по три концерти на день. Його хіти "Я йду", "В пустелі диких снів", "Анжеліка" лунали з усіх колонок.

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У 2017 році Юрко Юрченко з гуртом "Юркеш" взяв участь у шоу "X-Фактор", де посів друге місце. Зараз кумир нашої юності співпрацює з гуртом "Скрябін" та планує новий тур.

Ірина Білик

Ірина Білик

У 90-х про Ірину Білик знали всі. Її пісні "Так просто", "Вибачай", "Мовчати" співали на всіх святах та у всіх караоке. Підтвердженням цього стало вручення премії YUNA за музичні досягнення за 20 років у категорії "Найкраща виконавиця".

Сьогодні Ірина Білик – одна з найпопулярніших українських артисток, авторка хітів та треків до фільмів. Однак українською вона вже практично не співає...

El Кравчук

EL Кравчук

Секс-символ української естради 90-х дебютував як соліст групи "Сінгапур". У 1994 році Україна почула ім'я EL Кравчук. Справжнє ім'я співака – Андрій Остапенко. Нікнейм "EL" означає "електронний".

У 2013 році артист презентував новий хіт "Сумасшедшая", але опісля знов взяв паузу. Тільки минулоріч EL Кравчук знову повернувся на сцену та взяв участь у шоу "Х-Фактор".

Наталія Могилевська

Наталія Могилевська

У 1995 році Наталія Могилевська перемогла на "Слов’янському базарі". Перші її хіти – "Дівча з волоссям кольору лілій", "Пролісок" і "Єрусалим". Потім вона презентувала свій дебютний альбом "Ла-ла-ла", який став "платиновим". Шанувальники досі пам'ятають та наспівують такі пісні виконавиці: "Только Я", "Нетакая", "Зима", "Відправила Message", "Этот танец", "Любила".

Наталія Могилевська залишається однією з найпопулярніших українських артисток. Її запрошують у журі музичних конкурсів. Вона бере участь у різних шоу та програмах. У 2017 році Могилевська перемогла у шоу "Танці з зірками". Після шоу співачка видала власну книгу "Худеем вместе". Зараз вона займається своєю кар'єрою та продюсуванням молодих артистів.

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