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Новий рік 2020 Водохреще

Як правильно пірнати у воду на Водохреща: корисні правила

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Розповідаємо вам, як правильно пірнати на Водохреща - фото 1
Розповідаємо вам, як правильно пірнати на Водохреща

У ніч з 18 на 19 січня по всій країні відкриють священні купелі. Православні поринуть в ці ополонки, щоб очиститися та змити гріхи. Але як зробити це безпечно для здоров'я? Розповідаємо далі!

Отже, що потрібно зробити, аби не нашкодити собі на Водохреща?

Візьміть на замітку: Теплі напої, які рятують від кашлю

1. Перевірте своє здоров'я

У купелі не варто занурюватися тим, у кого є протипоказання. І це буде наше перше правило. Якщо у вас є серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, запалення внутрішніх органів, захворювання носогорла, застуда або грип, то краще змивати гріхи з себе якимось іншим способом. У будь-якому випадку перед купіллю краще отримати консультацію лікаря, навіть якщо вам здається, що ви повністю здорові.

2. Купайтеся в дозволених місцях

Дозволені і спеціально обладнані купелі підготовлені відповідно до всіх норм безпеки. До того ж поруч з ними завжди чергує швидка допомога і рятувальники. Заради свого ж здоров'я не варто купатися в невпорядкованих і самостійно прорубаних купелях.

3. Не пийте

Алкоголь при зануренні у купіль під категоричною забороною. Навіть мала доза може нашкодити здоров'ю. Це може обернутися проблемами, адже після купання у купелі в стані алкогольного сп'яніння може виникнути переохолодження або серйозні захворювання.

Перед зануренням не можна пити спиртні напої - фото 380105
Перед зануренням не можна пити спиртні напої

4. Візьміть теплі речі

Ні в якому разі в купіль можна їхати без нічого. Зрозуміло, що занурюватися в купіль ви будете в купальному костюмі або сорочці, але краще запастися речами на той момент, коли ви вже вийдете з неї. Плед, сухий теплий одяг, взуття або вовняні шкарпетки. Непогано буде захопити з собою термос з гарячим чаєм.

5. Розігрійтеся перед купіллю

Перед тим, як зануритися в купіль, потрібно зробити невелику розминку. Зазвичай перед купіллю стоять черги, а занурюватися всередину не варто замерзлими. Так що зробіть гімнастику, пострибайте або побігайте на місці. Але не перестарайтеся. Тіло повинне бути злегка розігрітим.

6. Не пірнайте вперед головою

Водохресне купання – православна традиція, а не спортивні змагання. Не треба пірнати вперед головою. Через це судини головного мозку звузяться, що може стати причиною втратити свідомості.

Воду з купелі пити не слід - фото 380106
Воду з купелі пити не слід

7. Не пийте воду з купелі

У купіль занурюються різні люди. З міркувань гігієни та збереження здоров'я краще набирати святу воду з купелі до того, як ви в неї поринете, а краще взагалі отримати її в церкві.

8. Не затримуйтеся в купелі надовго

Крижана вода може привести до непоправних наслідків. Вона обпікає шкіру, а після декількох секунд здається, що тіло вже стало теплим, адже звикло до температури. Тому деякі затримуються довше в купелі. Але це не правильно. Понад хвилину у такій воді перебувати не варто. Інакше можна заробити переохолодження і захворіти.

9. Після купелі треба зігрітися

Обов'язково після виходу з купелі зігрійтеся. Вилазити з води потрібно енергійно та швидко. До того ж краще не братися за поручні голими руками, а повісити на них сухий рушник. Потім розітріться ним, випийте чай, переодягніться та висушіть голову. Не варто затримуватися у купелі в напівоголеному вигляді заради фотографій – здоров'я понад усе.

Бережіть себе та своє здоров'я, а також не забувайте про пункт №1.

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Джерело: Medikforum
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