Українська співачка у білизні на байку розбурхала мережу: зухвалі кадри

Українська співачка і діджей Анастасія Кумейко, вона ж DJ NANA, недавно повернулася з відпочинку в Таїланді. Після повернення до Києва артистка вирішила продовжити радувати шанувальників гарячими фото і відео. Одне з них вона опублікувала в Instagram.

У кадрі Настя позує у чорній шкіряній білизні і поясі для панчіх на байку спиною до камери і грайливо озирається через плече. Потім локація змінюється і співачка стоїть на сходинках, демонструючи спокусливу фігуру і апетитні сідниці.

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"Жага швидкості", – підписала DJ NANA ролик, натякаючи на любов до екстриму.

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