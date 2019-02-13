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Українська співачка у білизні на байку розбурхала мережу: зухвалі кадри

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Діджей DJ NANA - фото 1
Діджей DJ NANA / instagram

Українська співачка і діджей Анастасія Кумейко, вона ж DJ NANA, недавно повернулася з відпочинку в Таїланді. Після повернення до Києва артистка вирішила продовжити радувати шанувальників гарячими фото і відео. Одне з них вона опублікувала в Instagram.

У кадрі Настя позує у чорній шкіряній білизні і поясі для панчіх на байку спиною до камери і грайливо озирається через плече. Потім локація змінюється і співачка стоїть на сходинках, демонструючи спокусливу фігуру і апетитні сідниці.

І ще: Зірка Орла і Решки підкорила шанувальників яскравим образом

"Жага швидкості", – підписала DJ NANA ролик, натякаючи на любов до екстриму.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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