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Військові колядки, які захисники України співають уже понад 50 років – щемка добірка
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Зібрали для вас добірку військових колядок, які зворушуть до сліз! Слухайте унікальні різдвяні колядки від захисників України – повстанська коляда, українські пісні захисників, колядки від ЗСУ тощо.
Тексти цих багатьох з цих колядок знали напам'ять у середовищі УПА та збройного підпілля ОУН, а деякі колядки є сучасними і їх співають у ЗСУ. Це унікальне сплетіння наших традицій та історії українського народу.
І ще: Українські колядки – слухати ТОП 30 пісень на Різдво – тексти і відео
Підготуваля для вас добірку колядок воєнного часу – про війну, героїв та перемогу України.
***
"Розвеселімся..."
Розвеселімся всі разом нині –
Христос родився в бідній яскині
Хвалу віддамо
І заспіваймо
Хай пісня лине до небес.
Хай пісня лине до Бога-Сина,
Нехай розкаже, як Україна
Цілі століття
Ріжні страхіття
Рабства проклятого терпить.
Столиця Київ у румовищах,
А з наших сіл лиш попелища,
Та без вагання,
Знов до змагання
Засвою волю ми встаємо!
Великий Христе – Боже єдиний
Над безталанням зглянься Вкраїни
В борці за волю
За кращу долю
Допоможи її синам!
***
Колядка для ЗСУ "Там во Бахмуті":
***
Сумний Святий вечір
Сумний Святий вечір в сорок шестім році:
По всій нашій Україні плач на кожнім кроці.
Сіли до вечері мати з діточками,
Замість мали вечеряти та й облилися сльозами.
Мати гірко плаче, а діти питають:
– Мамо, мамо, де наш тато, чом не вечеряють?
– Тато на чужині, в далекім Сибіру,
Споминають Святий вечір в нашій славній Україні.
Споминають Святий вечір і усю родину,
Батька, матір, жінку й діти, й нашу неньку Україну.
Сумний Святий вечір в сорок шестім році:
По всій нашій Україні плач на кожнім кроці.
***
Нова радість стала, яка не бувала
Над вертепом звізда ясна на весь світ засіяла. (2)
Ой ти, старий батьку, ой ти, стара мати,
Не жалій же свого сина за Вкраїну дати. (2)
Бо ми українці не спали на волос,
Лиш читали і писали український голос. (2)
Український голос, голос, як органа,
Чорна шапка, гордий тризуб, синьо-жовта фана (2)
Ой москаль північний, він наш ворог вічний,
Знищив нашу січ козацьку, та й ще тепер нище. (2)
До такого типу колядок були й особливі віншування:
Вінчую вас, господарю, що Христос народився,
Що наш нарід український від ярма звільнився!
Не всі Христа чули, не всі Христа знали,
Не всі браття-українці Різдва дочекали.
Ті, що в полі, ті, що в морі, ті, що на Сибіру,
Що понесли тяжкі муки за Христову віру.
Тож тепер ми Рожденного Ісусика просим –
Нехай наша Україна своє ім’я носить.
Нехай голосить, всіх нас прославляє,
Нехай на Україні Христос ся рождає!
***
Чи чуєш ти, брате, страшную новину?
Закували у кайдани нашу неньку Україну. (2)
Кайдани закули, в тюрми посадили
Жертв живими тисячами в сиру землю положили. (2)
***
Повстанська коляда "Над полями України":
***
"Добрий вечір тобі, пане господарю" у період національно-визвольної боротьби
Добрий вечір тобі,
Пане господарю!
Радуйся! Ой радуйся, земле –
Твій народ відродився!
Та берім за зброю,
Та все кулеметну.
Радуйся! Ой радуйся, земле –
Твій народ відродився!
Та женім з Вкраїни
Ворогів проклятих.
Радуйся! Ой радуйся, земле –
Твій народ відродився!
Гей, повстане скоро
Вільна Україна.
Радуйся! Ой радуйся, земле –
Твій народ відродився!
***
Вставай, народе!
Вставай, народе, з ярма-неволі
Розкутий! (2 р)
Помсти за кайдани, жорстокі рани
І кнути.
Ставайте в лави, тверді й незламні!
До зброї! (2)
Не знайте ні жаху, ані прокляття,
Герої!
Допоможи нам здобути державу,
Ісусе! (2)
Наш полк завзятий у бій за славу
Вже рушив!
***
Нова радість стала, як УПА повстала,
Яка підлих комуністів знищила немало.
АКа помагає, бо вже добре знає,
Як антихрист, лютий Сталін, народи карає.
Ой, Ти Христе Боже, і ти, УПА, тоже,
Борони нас від вивозу – нам і тут є гоже.
Лихая година в нас панує нині,
Та вже скоро народиться воля Україні.
***
Повстанська коляда:
***
Старий рік ся кінчає
Нова вістка до села прийшла:
Що тікає вже німак
А наставив си кулак
Голодний босяк.
Прийшли голі, рай обіцяли,
А потім кулешу дали,
Всіх людей в колгосп загнали,
Щоб будували.
Прийшли голі, ще й обідрані,
Наші села заповнили:
Давай водки, солонини,
Не задумуйся.
Водку дали, солонину вкрав,
А потим ще питає,
Чи бандерівців немає,
Бо буду шукав.
Ангел божий всім возвіщає,
Що іде НКВД
Може бути з нами зле,
Можуть зловити.
Ангел божий всім возвіщає,
Що ідуть большевики,
Ховайтеся в криївки
Можуть зловити.
О Ісусе новорождений,
Вислухай наших бажань
Україні волю дай
Кращу майбутність.
***
Бог ся рождає, люди веселіться,
Бо й Україні воля народиться.
Сталін в злості вуса рве
Кінець царства бачить вже,
Бо комуну УПА б’є,
І весело співає:
«Ісусе на сіні,
Дай волю Вкраїні
Боже, Боже, Боже щастя дай».
Не сумуй народе, ворогами битий,
Більше вже не будеш у неволі жити.
(приспів)
Гноблені народи, получіться з нами
Будем воювати із большевиками.
(приспів)
***
Повстанська коляда про Степана Бандеру:
В місті Вефлиємі народився Христос
В стаєнці.
З них утішались усі добрі люди
Вкраїнці, вкраїнці.
Дзвони задзвонять, труби затрублять,
В слушний час
Ми йдем до бою, Ісусе рожденний,
Рятуй нас, рятуй нас!
Ми йдем до бою щоб життя віддати
За народ!
За тих, що вмирають во східних Сибірах,
На голод, на голод.
А Степан Бандера, хоч і у в’язниці,
Він прийде!
Він відбере Київ від катів червоних
Раз на все, раз на все.
А кати червоні в'ються над нами,
В слушний час
Ми йдем до бою, Ісусе рожденний,
Рятуй нас, рятуй нас!
***
Гей там, у Берліні, (2) весело празнують,
Англійці літають, (2) бомби кидають,
Землю рушають, чуда-чуда виправляють.
А в Москві червоній (2) Сталін зажурився,
Що його наступ (2) на Віслі спинився.
До Рузвельта пише, що він ледве дише,
Другий фронт давайте, мені здохнути не дайте.
А Черчіль і Рузвельт (2) много часу мають,
Сталіну на поміч (2) щось не поспішають.
Вони щось міркують, щось там комбінують,
Нову мапу укладають.
Польскі бяле когут (2) цось цєнютко пєє,
Бацька Сталіна (2) бардзо вихваляйон,
Нєх жиє Польска, червона Польска,
Билє била яка, би затанчиць краков’яка.
Там на Україні (2) повстання палає,
У бій відважно (2) УПА виступає.
То туди, то туди, страхи гонять всюди,
Україна таки буде.
***
По всьому світу йде добра новина
А Господь наш добрий подивився з неба –
Післав нам Бандеру, бо нам його треба.
Бо нам із Бандеров дуже добре бути:
Мусим Україні воленьку здобути!
***
Повстанська коляда "Різдвяна ніч":
***
Ой там на вкраїні
Ой там на вкраїні зорі засвітили
Вони в кожній хаті новину звістили
Хлопці молоденькі разом повставайте
Пісню про недолю разом заспівайте
Полягли герої в крові по коліна
Но за те воскресне славна Україна
Воскресла вкраїна буде панувати
А на тії кровці буде дух зростати
Буде дух зростати хлопцям молоденьким
Щоб ся відплатили ворогам тяженьким
Бо тії вороги то є гниль проклята
Не одна дитина лишилась без тата
На тім ми кінчаємо колядувати
Будем на цім слові вас поздоровляти
Здоровим вас діти і батька і неньку
За злих нас не майте хлопців молоденьких
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