Суд залишив 38-річну Брітні Спірс під опікою батька

Суд відхилив прохання американської попспівачки Брітні Спірс звільнити її з-під опіки батька Джеймі Спірса. У чому ж справа?

Уточнимо, співачка намагається внести зміни в умови опіки протягом останніх 12 років. Однак на останньому засіданні суду в Лос-Анджелесі, яке проходило в закритому режимі в присутності батьків знаменитості і її адвокатів, було прийнято рішення залишити її під опікою батька до 1 лютого 2021 року.

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Проте, біля будівлі суду зібралася доволі велика кількість фанатів зірки, які навіть провели мітинг "Звільніть Брітні". Вони переконані, що знаменитість тримають в полоні і вона подає загадкові сигнали через свою сторінку в Instagram, благаючи її звільнити.

Вже протягом десяти років батько сімейства Спірс є опікуном знаменитої американської виконавиці. Шанувальники Брітні впевнені, що сім'я не дає артистці зітхнути спокійно через бажання контролювати її фінанси. Але крім долі грошей артистки зірковий тато має право вирішувати і куди більш делікатні питання. Так, Брітні Спірс не має права виходити заміж і народжувати дітей без згоди авторитетного родича.

Брітні з татом

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