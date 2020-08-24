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Аль Пачіно і Де Ніро знову зіграють разом

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Аль Пачіно і Де Ніро - фото 1
Аль Пачіно і Де Ніро / okino

У новій стрічці до легендарних Аль Пачіно і Де Ніро приєднаються Джаред Лето і Адам Драйвер.

До нового режисерського проєкту Рідлі Скотта приєдналося відразу кілька великих і дуже відомих зірок, а саме Роберт Де Ніро, Аль Пачіно, Джаред Лето і Адам Драйвер.

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Мова про біографічний проєкт під назвою Гуччі, присвяченому вбивству бізнесмена Мауріціо Гуччі в 1995 році. У злочині звинуватили дружину убитого, яку суд засудив до тюремного ув'язнення терміном у 29 років.

Звинувачену у вбивстві дружину зіграє Леді Гага. Що за ролі дісталися Пачіно, Де Ніро, Лето і Драйверу, не розголошується. Реліз Гуччі намічений на листопад 2021, але зйомки почнуться лише після того, як Скотт завершить виробництво лицарської драми Остання дуель, яке зараз призупинене через карантин.

Аль Пачіно і Де Ніро знову зіграють разом - фото 421717

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Джерело: okino
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