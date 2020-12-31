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Новий рік 2021 Різдво

Учені розповіли, чому не варто слухати новорічну музику у фоні

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Як на нас впливають новорічні пісні - фото 1
Як на нас впливають новорічні пісні

Науковці вважають, що прослуховування новорічних пісень може негативно вплинути на ваше психічне здоров'я. Такого повороту не очікував ніхто. Ба більше, вони розповіли, чому новорічну музику не варто слухати у фоні. Розповідаємо, що з нею не так.

Учені провели експеримент з треками Мерайї Кері "All I Want for Christmas is You" та Майка Бабла "It's Beginning To Look a Lot Like Christmas".

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Виявилося, що під час першого прослуховування у користувачів підіймається настрій, але потім музика викликає нудьгу та роздратування. На думку дослідників, знайома музика нагадує не тільки про приємні речі – подарунки та святкові вихідні, але і про стрес цього періоду, в тому числі про зростання фінансових витрат.

Дослідження показало, що новорічні пісні перенасичують мозок інформацією. Фахівці не рекомендують слухати таку музику у фоні, тому що вона заважає концентрації.

Тож спробуйте не зловживати новорічною музикою. Нехай вона звучить, але не цілісінький день!

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Джерело: Business Insider
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