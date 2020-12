Учені розповіли, чому не варто слухати новорічну музику у фоні

Науковці вважають, що прослуховування новорічних пісень може негативно вплинути на ваше психічне здоров'я. Такого повороту не очікував ніхто. Ба більше, вони розповіли, чому новорічну музику не варто слухати у фоні. Розповідаємо, що з нею не так.

Учені провели експеримент з треками Мерайї Кері "All I Want for Christmas is You" та Майка Бабла "It's Beginning To Look a Lot Like Christmas".

Виявилося, що під час першого прослуховування у користувачів підіймається настрій, але потім музика викликає нудьгу та роздратування. На думку дослідників, знайома музика нагадує не тільки про приємні речі – подарунки та святкові вихідні, але і про стрес цього періоду, в тому числі про зростання фінансових витрат.

Дослідження показало, що новорічні пісні перенасичують мозок інформацією. Фахівці не рекомендують слухати таку музику у фоні, тому що вона заважає концентрації.

Тож спробуйте не зловживати новорічною музикою. Нехай вона звучить, але не цілісінький день!

