У китайському серіалі заблюрили всі різдвяні ялинки та прикраси, і ось чому: фотофакт

Продюсери популярного у Китаї детективного серіалу "Хто вбивця?" в останньому епізоді шоу заблюрили всі різдвяні ялинки і прикраси, аж до святкових ковпаків на героях, щоб не бути звинуваченими в пропаганді західних цінностей.

За сюжетом серіалу, герої повинні вичислити лиходія по найдрібніших деталей на місці злочину. Останній епізод вийшов в четвер 24 грудня, напередодні Різдва за юліанським календарем. Місцем злочину став святково прикрашений готель, в холі якого стояли вбрані ялинки. Але всі новорічні красуні – заблюрені, тобто розмиті до силуетів. У деяких сценах на екрані взагалі можна було розгледіти лише акторів.

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Mango TV – стрімінгова платформа, яка випускає серіал, ніяк не пояснила те, що сталося. Китайці вважають, що символи Різдва заблюрили, щоб уникнути звинувачень у пропаганді західних цінностей і поклонінні закордонним речам.

У соцмережах ведуться суперечки на цю тему. Деякі користувачі вважають, що розмиті ялинки – це занадто. Деякі – будують конспірологічні теорії і вважають, що з епізодом попрацювали на монтажі, щоб спровокувати дискусію і залучити до нього увагу.

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