Вихідні на новорічні свята 2021: скільки вихідних буде на Новий рік і Різдво

Коли будуть вихідні на Новий рік 2021

Новорічні свята 2021 традиційно потішать українців додатковими вихідними. У січні ми отримаємо затяжні вікенди, під час яких можна буде відпочити та набратись сил. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні на Новий рік і Різдво в прийдешньому році!

Новий рік 2021 вже зовсім близько, а з ним і затишні та веселі новорічні та різдвяні свята. Крім хорошого настрою та подарунків, українці отримають ще й кілька офіційних вихідних днів.

Вихідні на Новий рік і Різдво 2021

Розповідаємо, коли саме вони будуть, щоб ви могли розпланувати свій вільний час та відпочинок!

Отож, святковий вікенд стартує наприкінці 2020 року й триватиме три дні поспіль. Оскільки католицьке Різдво (25 грудня) випадає на п'ятницю, то й 26 та 27 грудня можна вважати святковими вихідними. Тому можна буде спокійно підготуватися до Нового року 2020 без зайвих проблем, адже 1 січня, яке випадає на п'ятницю також, традиційно буде неробочим днем. Як і 2 та 3 січня 2021.

7 січня Різдво святкують православні та греко-католики. А щоб українці мали шанс відпочити 4 дні поспіль, то вихідним зробили також п’ятницю, 8 січня. Але цей робочий день перенесеться на 16 січня (суботу). Тому різдвяний вікенд в Україні 2021 триватиме з 7 по 10 січня.

У багатьох компаніях та державних установах рекомендують працівникам взяти відпустку на 4, 5, 6 та 8 січня власним коштом, щоб максимально отримати нагоду відпочити в першій половині місяця.

Календар вихідних на новорічні свята 2021

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