Том Голланд знявся у рекламній кампанії Prada: стильні фото

Prada показав рекламну кампанію In the Mood for Prada чоловічої колекції весна-літо 2022. У ній знявся актор Том Голланд, відомий завдяки ролі Людини-павука.

Зйомками кампанії керували фотограф Девід Сімс, Раф Сімонс та Міучча Прада. Самі ж кадри виклали на офіційному інстаграм-акаунті Prada.

Це цікаво: Зірка серіалу Рівердейл став амбасадором бренду Lacoste: ефектні фото

На кадрах Голланд позує на кольоровому фоні у шкіряній куртці червоного кольору, чорній футболці-поло та штанах у клітку, а також у білій сорочці з принтом у морській тематиці та чорному оверсайз-кардигані.

Раніше у кампанії Prada знялася акторка Хантер Шафер, відома завдяки ролі Джулс у серіалі HBO "Ейфорія". До неї приєдналися моделі Селена Форрест, Джулія Нобіс та Ліна Чанг. Девід Сімс відобразив їхні персональні стосунки з одягом: процес одягання вранці та роздягання вечорами, вибір образу та зміну повсякденних ритуалів з особливих приводів.

Читайте також: Худі Gap стали шукати на 287% частіше після виходу нового кліпу Каньє Веста