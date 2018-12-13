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Новорічні пісні: найкращі зарубіжні хіти до Нового року 2019
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Найкращі новорічні пісні на Новий рік 2019 подарують вам святковий настрій. Радіо МАКСИМУМ підготувало для вас найкрутіші зарубіжні хіти для веселої зустрічі року Свині!
Обрали для вас найатмосферніші пісні до Нового року, які зроблять кожен зимовий день бадьорим та яскравим. Готові поповнити свій плейлист новорічними композиціями?
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Santa Claus – Sonics
Бадьора пісенька у стилі гаражного року, у якій перераховують різноманітні подарунки, які має принести Санта. Але цей бородатий персонаж чомусь відмовляється щось дарувати. Це варто почути, навіть попри не надто хорошу якість. Ось він перший трек з новорічного плейлиста:
Christmas in Harlem – Kanye West featuring Cam’ron, Jim Jones, Vado, Cyhi Da Prynce & Pusha T
Ось такий раптовий стрибок у сьогодення з Каньє Вестом і Ко. І атмосфера новорічна, і можна веселитись до ранку. Особливо, слухаючи розповіді цих не завжди чемних музикантів.
Stevie Wonder – What Christmas Means To Me
Під цей популярний новорічний трек від Стіві Вандера можна не лише прикрашати ялинку та розважатись, про що співає відомий американець. Чуєте дзвін санчат Санти на фоні?
Zat You, Santa Claus? – Louis Armstrong
Це, мабуть, найнезвичайніша новорічна пісня і не лише через своє звучання, а й через те, що вона належить американському королю джазу Льюїсу Армстронгу. Однозначно обов'язкова для максимально атмосферних вечорів!
Queen – Thank God It's Christmas 'Merry Christmas!
Жоден новорічний плейлист ( і не лише новорічний) не може обійтися без легенди. Голос Мерк'юрі робить цю пісню ще ідеальнішою. Насолоджуйтесь:
Frank Sinatra – Christmas Songs
Справді важко уявити зимові свята без Френка Сінатри. Здається, навіть відсутність снігу і подарунків не може змінити того, що його пісні – неймовірні. Було дуже складно обрати один новорічний трек, тому ловіть 40 хвилин найкращої музики!
Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You
Ви точно не раз чули цю пісню взимку! Здається, це один із найромантичніших треків новорічних свят. А ще чарівна відповідь на питання "Який ти хочеш подарунок?".
Alvin & The Chipmunks – "The Chipmunk Song (Christmas Don't Be Late)"
Якщо ви жодного разу не посміхнулись і не намагались підспівувати, то вам точно потрібно з'їсти мандаринку! Хто з казав, що новорічний плейлист має бути серйозним?
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Glee – Jingle Bell Rock
Існує стільки версій цієї пісні, що розбігаються очі! І мало хто не знає слів, і не хоче підтанцьовувати.
Train – Shake up Christmas
Якщо у вашій уяві одразу виникає засніжене місто, то ви на правильному шляху. Новорічні пісні відомі не тільки завдяки святковим рекламам, а й через відчуття, які викликають у будь-яку пору року.
Wham! – Last Christmas
Мабуть, саме цю пісню найчастіше переспівували виконавці з різних країн та у різний час. Хочете ви того чи ні, але частину слів точно знаєте. Ще один хіт у новорічному плейлисті.
The Darkness – Christmas Time (Don't Let the Bells End)
Втомились від попсових мотивів? Британські глем-рокери виправляють ситуацію доволі якісно. Щоправда, кліп настільки абсурдний, наскільки це можливо за святковими канонами.
The Temptations – Rudolph the Red-Nosed Reindeer
Неймовірний соул із 70-х, яким можна насолоджуватись з горням глінтвейну. До слова, нарешті пісня, яка присвячена не лише Санті, а й найважливішому оленю – Рудольфу.
Carol of the Bells – Pentatonix
Куди ж без нашого "Щедрика", якого у світі переспівують як Carol of the Bells? Серед сотень неймовірних версій виділили цих талановитих музикантів! Насолоджуйтесь святом та даруйте тепло близьким :)
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