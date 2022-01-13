Зірка серіалу Рівердейл став амбасадором бренду Lacoste: ефектні фото

Актор і музикант Кей Джей Апа, відомий завдяки ролі Арчі Ендрюса в серіалі "Рівердейл", став новим амбасадором Lacoste. Найближчі два роки він представлятиме колекції спідньої білизни.

Про це бренд Lacoste розповів на своєму інстаграмі. Разом з новиною кожен міг побачити кілька ефектних кадрів Кей Джей Апа.

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"Мені завжди подобалася універсальність Lacoste: ідеальне поєднання моди та спорту", – зізнався Кей Джей.

Першу повноцінну кампанію за участю Апи бренд покаже восени 2022 року. Передбачається, що співпраця з ним зможе підвищити популярність спідньої білизни Lacoste як однієї з найперспективніших лінійок.

Раніше Lacoste випустив спеціальну колекцію, надихнуту коміксом Peanuts. До неї увійшли як класичні моделі бренду, так і новинки, вперше представлені у рамках сезону осінь-зима 2022 року.

А от Наомі Осака стала амбасадоркою Victoria's Secret. Тож тенісистка приєдналася до VS Collective, який прийшов на зміну традиційним "ангелам" бренду.

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