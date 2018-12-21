Найкращі новорічні та різдвяні фільми: ТОП 20 комедій про Різдво

Фільми про Різдво та Новий рік – невід'ємний атрибут зимових свят! Радіо МАКСИМУМ зібрало для вас найкращі комедії для всієї родини, які подарують вам святковий настрій. Нумо дивитися новорічні й різдвяні стрічки разом!

Ідеальні новорічні свята неможливі без перегляду улюблених стрічок. Пропонуємо вам найкрутіші фільми про Різдво й Новий рік, які можна дивитися всією родиною.

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Найкращі новорічні й різдвяні фільми

Сам удома

Оригінальна назва мовою фільму: Home Alone

Home Alone Жанр: сімейна комедія

сімейна комедія Країна: США

США Режисер: Джон Г'юз

Джон Г'юз У головних ролях: Маколей Калкін, Джо Пеші, Деніел Стерн, Джон Герд, Кетрін О'Хара

Маколей Калкін, Джо Пеші, Деніел Стерн, Джон Герд, Кетрін О'Хара Тривалість: 103 хв.

103 хв. Рік: 1990

Перший фільм "Сам удома" вийшов ще в 1990 році, і відтоді без нього не обходяться жодні зимові свята! Шалено смішна сімейна комедія одразу підкорила світ. Після такого успіху було знято ще чотири частини, та все ж найцікавішими виявилися ті, у яких зіграв Маколей Калкін. Відтак, ми радимо переглянути вам "Сам удома" і "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку". Обіцяємо, що пригоди кмітливого Кевіна та грабіжників-невдах розсмішать вас, навіть якщо ви знаєте їх напам'ять.

Дивитися онлайн трейлер фільму Сам удома 1:

Реальна любов

Оригінальна назва мовою фільму: Love Actually

Love Actually Жанр: мелодрама, комедія

мелодрама, комедія Країна: Великобританія

Великобританія Режисер: Річард Кертіс

Річард Кертіс У головних ролях: Х'ю Грант, Кіра Найтлі, Алан Рікман, Емма Томпсон, Лора Лінні

Х'ю Грант, Кіра Найтлі, Алан Рікман, Емма Томпсон, Лора Лінні Тривалість : 135 хв.

: 135 хв. Рік: 2003

Різдвяна романтична комедія описує дев'ять історій, що розвиваються паралельно. Кожен персонаж "Реальної любові" є важливим, а виділити окремо героїв-зірок – неможливо. Дія стрічки відбувається напередодні Різдва, а от кульмінація всіх сюжетів припадає на Святвечір. У підсумку ми бачимо, що всі персонажі так чи інакше пов'язані один з одним, адже любов, як і Різдво – це диво, яке об'єднує, скажімо, і прем'єр-міністра Великобританії, і акторів-дублерів, які знімаються в еротичних сценах.

Як Грінч украв Різдво

Оригінальна назва мовою фільму: How the Grinch Stole Christmas

How the Grinch Stole Christmas Жанр: фентезі, комедія, пригоди

фентезі, комедія, пригоди Країна: США

США Режисер: Рон Говардс

Рон Говардс У головних ролях: Джим Керрі, Тейлор Момсен, Джеффрі Тембор, Крістін Баранскі

Джим Керрі, Тейлор Момсен, Джеффрі Тембор, Крістін Баранскі Тривалість: 104 хв.

104 хв. Рік: 2000

Зелений волохатий Грінч ненавидить Різдво, а ми – любимо класні новорічні фільми, особливо, якщо йдеться про стрічки з Джимом Керрі. Смішна і зворушлива історія про те, як монстр намагається викрасти свято у цілого міста, точно сподобається і вам, і вашим діткам. Не хвилюйтеся, шансів на успіх у Грінча дуже мало.

Пінгвіни містера Поппера

Оригінальна назва мовою фільму: Mr. Popper's Penguins

Mr. Popper's Penguins Жанр: фентезі, комедія, пригоди

фентезі, комедія, пригоди Країна: США

США Режисер: Марк Вотерс

Марк Вотерс У головних ролях: Джим Керрі , Карла Гуджино , Анджела Ленсбері, Офелія Ловібонд

Джим Керрі , Карла Гуджино , Анджела Ленсбері, Офелія Ловібонд Тривалість: 94 хв.

94 хв. Рік: 2011

Ще одна різдвяна комедія з Джимом Керрі, про яку ми просто не могли не згадати. Успішному маклеру Тому Попперу дісталися в спадок від батька шість пінгвінів. Ці милі мешканці Антарктики поселяються в його квартирі, і тут починається найцікавіше...

Сім'я напрокат

Оригінальна назва мовою фільму: Borrowed Hearts

Borrowed Hearts Жанр : мелодрама, комедія

: мелодрама, комедія Країна: США, Канада

США, Канада Режисер: Тед Котчефф

Тед Котчефф У головних ролях: Рома Дауні, Ерік Маккормак, Шон Алекс Томпсон, Дженет Бейлі

Рома Дауні, Ерік Маккормак, Шон Алекс Томпсон, Дженет Бейлі Тривалість: 85 хв.

85 хв. Рік: 1997

Одна з найкращих комедійних тем – історія про те, що треба кимось прикидатися. У переддень Різдва матері-одиначці Кетлін та її семирічній донечці за гарну винагороду треба побути "сім'єю" холостяка, щоб той зміг отримати спадок. Річ у тому, що в Сема "горить" угода з мексиканським бізнесменом, і все тому, що той не довіряє холостякам. Ідеальний фільм для сімейного перегляду.

Любіть Куперів

Оригінальна назва мовою фільму: Love the Coopers

Love the Coopers Жанр : комедія

: комедія Країна: Великобританія

Великобританія Режисер: Джессі Нельсон

Джессі Нельсон У головних ролях: Дайан Кітон, Джон Гудман, Алекс Борштейн, Ед Хелмс, Тімоті Чаламет

Дайан Кітон, Джон Гудман, Алекс Борштейн, Ед Хелмс, Тімоті Чаламет Тривалість: 107 хв.

107 хв. Рік: 2015

Це відмінне кіно просто повинне потрапити в ваш особистий список під назвою "найкращі новорічні фільми". Велика сім'я, у якій є представники чотирьох різних поколінь, вирішила провести Різдво разом, але багато родичів не бачилися роками, тож, чи виявиться вдалою така затія? Дивіться у фільмі!

Любіть Куперів – дивитись трейлер онлайн українською:

Сім'янин

Оригінальна назва мовою фільму: The Family Man

The Family Man Жанр: комедія, фантастика, мелодрама

комедія, фантастика, мелодрама Країна: США

США Режисер: Бретт Ретнер

Бретт Ретнер У головних ролях: Ніколас Кейдж, Теа Леоні, Джеремі Півен

Ніколас Кейдж, Теа Леоні, Джеремі Півен Тривалість: 121 хв.

121 хв. Рік: 2000

Цей фільм місцями смішний, хоч і не комедійний, і він, звичайно, не про Різдво і Новий рік, але, якщо чесно, важко знайти інший привід переглянути його. Ніколас Кейдж давно вже не знімається у стрічках про прості людські цінності, і це, напевно, ще один великий плюс "Сім'янина".

Фінансист, у якого в житті є все, крім любові, одного ранку після Різдва прокидається в житті, яке б могло в нього бути, якби він не розлучився з дівчиною своєї мрії. Він жив би в звичайному будинку, працював би у тестя в магазині автомобільних шин, економив би на одяз, щоб забезпечити навчання своїх дітей в університеті... і був би найщасливішою людиною. Щастя не в грошах!

Снігові пси

Оригінальна назва мовою фільму: Snow Dogs

Snow Dogs Жанр: комедія, пригоди

комедія, пригоди Країна: США, Канада

США, Канада Режисер: Браян Левант

Браян Левант У головних ролях: Куба Ґудінг мол., Джеймс Кобарн, Сіско, Нікель Ніколс

Куба Ґудінг мол., Джеймс Кобарн, Сіско, Нікель Ніколс Тривалість: 99 хв.

99 хв. Рік: 2002

Ця комедія про американського дантиста чудово підійде для перегляду під час зимових свят. Тед несподівано дізнається, що він – прийомна дитина, а справжня мати залишила йому у спадок їздових собак на Алясці. Тоді солідний дантист відправляється на свою Батьківщину, аби познайомитися не лише із минулим матері, а й відшукати свого батька. На додачу, Тед пробує власноруч керувати собачою упряжкою. Та чи вдасться це йому?

Поганий Санта

Оригінальна назва мовою фільму: Bad Santa

Bad Santa Жанр: комедія, мелодрама

комедія, мелодрама Країна: Німеччина, США

Німеччина, США Режисер: Террі Цвігофф

Террі Цвігофф У головних ролях: Біллі Боб Торнтон, Тоні Кокс, Бретт Келлі, Лорен Грем, Лорен Том

Біллі Боб Торнтон, Тоні Кокс, Бретт Келлі, Лорен Грем, Лорен Том Тривалість: 91 хв.

91 хв. Рік: 2003

Грабіжники Віллі та Маркус перед святами вирішують "потрусити касу" торгових центрів та супермаркетів. Вони переодягають у Санта Клауса та ельфа та провертають вже перевірений роками план. Але любов до алкоголю одного з чоловіків змушує все піти коту під хвіст. Здається, Санта вже не той.

Нескінченне Різдво

Оригінальна назва мовою фільму: Christmas Do-Over

Christmas Do-Over Жанр: комедія, фентезі

комедія, фентезі Країна: США

США Режисер: Кетрін Кіран

Кетрін Кіран У головних ролях: Джей Мор, Дафна Зуніга, Едріенн Барбо

Джей Мор, Дафна Зуніга, Едріенн Барбо Тривалість: 90 хв.

90 хв. Рік: 2006

Добра різдвяна комедія зробить ваші зимові свята дуже затишними. Сюжет "Нескінченного Різдва" дуже простий, але цікавий. Молодий композитор за збігом обставин змушений відзначати Різдвяні свята разом зі своєю колишньою сім'єю – дружиною, її батьками та сином-підлітком. У якийсь момент Кевін зрозуміє, що проживає святковий день знову і знову. Що ж коїться?

Подарунок на Різдво

Оригінальна назва мовою фільму: Jingle All the Way

Jingle All the Way Жанр: комедія

комедія Країна: США

США Режисер: Браян Левант

Браян Левант У головних ролях: Арнольд Шварценеггер, Філ Гартмен, Ріта Вілсон, Роберт Конрад, Мартін Мулл

Арнольд Шварценеггер, Філ Гартмен, Ріта Вілсон, Роберт Конрад, Мартін Мулл Тривалість: 94 хв.

94 хв. Рік: 1996

Історія цього різдвяного фільму знайома кожній зайнятій людині: на порозі Новий рік, а у тебе немає подарунків для родичів! Відтак, за короткий час герою Арнольда Шварценеггера потрібно знайти для сина іграшку у вигляді улюбленого супергероя. А це не так просто, як здається!

Відпочинок за обміном

Оригінальна назва мовою фільму: Holiday

Holiday Жанр: романтична комедія

романтична комедія Країна: США

США Режисер: Ненсі Меєрс

Ненсі Меєрс У головних ролях: Кемерон Діас, Кейт Вінслет, Джуд Лоу, Джек Блек

Кемерон Діас, Кейт Вінслет, Джуд Лоу, Джек Блек Тривалість: 138хв.

138хв. Рік: 2006

Вважається, що як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш. Саме тому дві подруги, які розійшлись зі своїми коханими, вирішують помінятись квартирами на свята. Щоправда, живуть вона далеко не в одному місті, адже Аманда насолоджується теплою у Південній Каліфорнії, а Айріс туманами у Лондоні. Але хто сказав, що кілометри можуть стати на перепоні до змін

Трейлер різдвяного фільму Відпочинок за обміном:

Самотній Санта бажає познайомитися з місіс Клаус

Оригінальна назва мовою фільму: Single Santa Seeks Mrs. Claus

Single Santa Seeks Mrs. Claus Жанр: комедія, фентезі

комедія, фентезі Країна: США

США Режисер: Гарві Фрост

Гарві Фрост У головних ролях: Стів Гуттенберг, Крістал Бернард, Домінік Скотт Кей

Стів Гуттенберг, Крістал Бернард, Домінік Скотт Кей Тривалість: 94 хв.

94 хв. Рік: 2004

Бет вже не вірить ані в чудеса, ані в коханя, тому вирішує присвятити всю себе кар'єрі і синові Джеку, який на Різдво просить нового тата. Тим часом до Нью-Йорка прибуває Нік, щоб посісти місце батька – доброго Санта Клауса. Але щоб стати новим Сантою, йому треба одружитися. Легка романтична комедія про те, що ніколи не пізно вірити в чудеса, вам сподобається. Іронічні жарти, заплутана love story і щасливий кінець додаються!

Принцеса на Різдво

Оригінальна назва мовою фільму: A Princess for Christmas

A Princess for Christmas Жанр: романтична драма

романтична драма Країна: США

США Режисер: Майкл Даміян

Майкл Даміян У головних ролях: Кеті Макграт, Сем Юен, Роджер Мур

Кеті Макграт, Сем Юен, Роджер Мур Тривалість: 88 хв.

88 хв. Рік: 2011

Історія цього фільму нагадує казку про Попелюшку, адже життя головної героїні стрімко змінюється. Джулс важко пережила смерть сестри і стала опікуном її дітей - племінників Майло та Медді. Крихіткам потрібна увага та турбота, але Джулс змушена встигати ще й працювати. Щоправда, перед самісіньким Різдвом її звільняють. Аж раптом з'являється дідусь діточок, який ще й є герцогом. Він доволі стриманий в емоціях, але запрошує родину до свого замку. Здається, що сама доля зводить Джулс з сином герцога.

Ласкаво просимо або сусідам вхід заборонений

Оригінальна назва мовою фільму: Deck the Halls

Deck the Halls Жанр: сімейна комедія

сімейна комедія Країна: США

США Режисер: Джон Вайтселл

Джон Вайтселл У головних ролях: Денні Де Віто, Метью Бродерік, Крістін Девіс, Крістін Ченовет

Денні Де Віто, Метью Бродерік, Крістін Девіс, Крістін Ченовет Тривалість: 95 хв.

95 хв. Рік: 2006

Сімейна комедія про буденні речі – стосунки із сусідами. Стів Фінч живе звичайним життям. Така одноманітність набридає всім допоки з'являється повна протилежність Стіва. Ніхто не може порушувати віковічні традиції Різдва, проте це вдається ініціативному сусіду, який перетворює життя обох сімей у щось нове та неповторне.

Найкраща пора року

Оригінальна назва мовою фільму: The Most Wonderful Time of the Year

The Most Wonderful Time of the Year Жанр: комедія, мелодрама

комедія, мелодрама Країна: США

США Режисер: Майкл Скотт

Майкл Скотт У головних ролях: Брук Бернс, Генрі Уінклер, Уоррен Крісті, Коннор Крістофер Левінс

Брук Бернс, Генрі Уінклер, Уоррен Крісті, Коннор Крістофер Левінс Тривалість: 88 хв.

88 хв. Рік: 2008

Дженніфер не у захваті від Різдва, щоправда, все одно докладає зусиль, щоб не падати духом та встигати працювати та виховувати сина. Перед святом до неї приїздить дядько з молодим харизматичним другом. Раптове кохання змінює погляди Дженні.

Пережити Різдво

Оригінальна назва мовою фільму: Surviving Christmas

Surviving Christmas Жанр: комедія

комедія Країна: США

США Режисер: Майк Мітчел

Майк Мітчел У головних ролях: Бен Аффлек, Крістіна Епплґейт, Кетрін О'Хара,

Бен Аффлек, Крістіна Епплґейт, Кетрін О'Хара, Тривалість: 91 хв.

91 хв. Рік: 2004

Мелодрама показує життя незвичайного мільйонера, який до свят вирішує хоча би якось змінити свою самотність. Тому він приїздить до старенького дому дитинства та "винаймає" родину, щоб не зустрічати Новий рік одному.

Новорічний корпоратив

Оригінальна назва мовою фільму: Office Christmas Party

Office Christmas Party Жанр: комедія

комедія Країна: США

США Режисер: Джош Ґордон, Вілл Спек

Джош Ґордон, Вілл Спек У головних ролях: Джейсон Бейтман, Дженніфер Еністон, Ті Джей Міллер

Джейсон Бейтман, Дженніфер Еністон, Ті Джей Міллер Тривалість: 105 хв.

105 хв. Рік: 2016

Не важко здогадатись, що фільм показує вже відомий сценарій новорічного корпоративу. Багато алкоголю, веселощів, а також доволі пікантних сцен. Сподіваємось, ваш корпоратив проходить спокійніше :)

Чотири Різдва

Оригінальна назва мовою фільму: Four Christmases

Four Christmases Жанр: мелодрама, комедія

мелодрама, комедія Країна: США

США Режисер: Сет Гордон

Сет Гордон У головних ролях: Різ Візерспун, Вінс Вон, Мері Стінберген,

Різ Візерспун, Вінс Вон, Мері Стінберген, Джон Войт

Тривалість: 88 хв.

88 хв. Рік: 2008

Кейт і Бред виглядають ідеальною парою, адже у їхніх стосунках гармонія та розуміння. Але насправді вони зовсім зупинились у стосунках, обоє розчаровані у шлюбі, а їхні батьки й зовсім розведені. Тому закохані не надто поспішають вступати у сімейне життя та заводити дітей. Але все зміниться після того, як їм доведеться побувати на 4 різних святкуваннях Різдва у батьків.

Помічниця на свята

Оригінальна назва мовою фільму: Help For The Holidays

Help For The Holidays Жанр: фентезі, сімейний фільм

фентезі, сімейний фільм Країна: США

США Режисер: Бредфорд Мей

Бредфорд Мей У головних ролях: Саммер Глау, Джон Бразертон, Мейсон Кук

Саммер Глау, Джон Бразертон, Мейсон Кук Тривалість: 90 хв.

90 хв. Рік: 2012

Ельфійка Кріс виготовляє іграшки, але якось вирішує відправитись до світу людей, щоб виконати прохання маленького хлопчика, а саме повернути свято Різдва у родину. Відтак, головна героїня стає нянею сімейства Ван Кемпів. Хто ж знав, що вона так швидко прив'яжеться до діток і так здивується черствості дорослих.

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