Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята

Худі Gap стали шукати на 287% частіше після виходу нового кліпу Каньє Веста

  • 57
Худі Gap стали шукати на 287% частіше після виходу нового кліпу Каньє Веста - фото 1

Каньє Весту знову вдалося підігріти інтерес до спільної лінії Yeezy Gap. Музикант випустив новий кліп Heaven and Hell, у якому з'явився у чорному худі з колаборації.

Після цього, як пише Yahoo!, кількість пошукових запитів Gap Hoodies зросла на 287%, а Black Gap Hoodies – на 61%. Виріс інтерес і до брендів окремо: продукти Gap стали для аудиторії цікавішими на 18%, а речі Yeezy — на 17%. Втім, коли аудиторія з нетерпінням чекала на вихід нового альбому Каньє Веста Donda, інтерес до бренду Yeezy зріс відразу на 347%.

І ще: Будьте у тренді: три наймодніші принти 2022 року

Худі Gap стали шукати на 287% частіше після виходу нового кліпу Каньє Веста - фото 491933

Самі худі Yeezy Gap із щільної бавовни вийшли у вересні у кількох різних кольорах. Вони коштували 90 доларів і швидко розійшлися, після чого стали з'являтися на інших платформах з націнкою у кілька разів.

Зараз на сайті спільної лінії можна замовити саме чорні худі у дорослих та дитячих розмірах за 80 доларів.

Читайте також: Паралімпійська атлетка стала героїнею Vogue Italia: кадри, які заворожують

пропозиції партнерів
Новини