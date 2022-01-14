Худі Gap стали шукати на 287% частіше після виходу нового кліпу Каньє Веста

Каньє Весту знову вдалося підігріти інтерес до спільної лінії Yeezy Gap. Музикант випустив новий кліп Heaven and Hell, у якому з'явився у чорному худі з колаборації.

Після цього, як пише Yahoo!, кількість пошукових запитів Gap Hoodies зросла на 287%, а Black Gap Hoodies – на 61%. Виріс інтерес і до брендів окремо: продукти Gap стали для аудиторії цікавішими на 18%, а речі Yeezy — на 17%. Втім, коли аудиторія з нетерпінням чекала на вихід нового альбому Каньє Веста Donda, інтерес до бренду Yeezy зріс відразу на 347%.

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Самі худі Yeezy Gap із щільної бавовни вийшли у вересні у кількох різних кольорах. Вони коштували 90 доларів і швидко розійшлися, після чого стали з'являтися на інших платформах з націнкою у кілька разів.

Зараз на сайті спільної лінії можна замовити саме чорні худі у дорослих та дитячих розмірах за 80 доларів.

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