Імбирне печиво на Новий рік: смачні рецепти різдвяних пряників у фото

Підготували для вас найсмачніші рецепти різдвяних смаколиків, які своїм ароматом нагадують нам про дитинство. Обирайте найкращий рецепт, за яким будете готувати імбирне печиво та пряники. Смачного!

Імбирний пряник від Єлизавети Глінської

Інгредієнти:​​

Тісто:

Цукор – 250 г

Вода – 100 мл

Вершкове масло – 80 г

Мед – 100 г

Харчова сода – 5 г

Жовток – 40 г (2 шт)

Порошок кориці – 10 г

Порошок імбиру – 10 г

Гвоздика – 1 г

Кардамон – 5 г

Бодян – 5 г

Борошно – 500 г

Айсинг:

Цукрова пудра – 200 г

Білок – 1 шт

Лимонний фреш – 1 ст. л.

Барвник водорозчинний – за бажанням

Рецепт приготування імбирного пряника за рецептом судді МайстерШеф:

У сотейник засипати 100 г цукру. Довести до стану темно-коричневої карамелі. Зняти з вогню, залити окріп. Додати 150 г цукру, вершкове масло і мед, поставити на маленький вогонь, щоб цукор повністю розчинився. Зняти з вогню. Залишити масу на 10 хвилин, щоб вона трохи охолола, додати соду, перемішати. Додати жовтки. Температура не повинна перевищувати 60 градусів, інакше вийде карамельний омлет. Гвоздику, бодян і кардамон пробити за допомогою комбайну з ножами та просіяти від великих шматочків. У чашу комбайна засипати борошно, туди ж залити підготовлену карамельну масу, додати порошок кориці, імбиру, бодяну, кардамону, гвоздики. Замісити тісто, обернути його харчовою плівкою і прибрати в холодильник на 12 годин. Тісто дістати з холодильника. Розкатати лист завтовшки 0,8-1 см. Вирізати формочки. Викласти на пергамент. Випікати за температури 175 градусів 12-15 хвилин. Після випікання злегка притиснути пряники деком, щоб верхня частина пряника вийшла гладкою та її було зручно розписувати. Готуємо айсинг: з'єднати в чаші комбайна цукрову пудру, білок і лимонний фреш, перемішати. Заправити айсингом кондитерський мішок. Розмалювати пряник, як підкаже фантазія. Готово! Пряники зберігати в щільно закритому контейнері.

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Дієтичні імбирні пряники

Інгредієнти:​​

Яйце –2 шт, 2 білки на глазур за бажанням

Кукурудзяне борошно – 100 г

Рисове борошно – 200 г, плюс додавати в процесі для замісу тіста

Творог – 200 г

Какао – 1 ч.л.

Кориця, коріандр, мускатний горіх – по 1 ч. л.

Корінь імбиру свіжий/сухий – за бажанням

Розпушувач – 10 г

Ванілін – за смаком

Підсолоджувач – за смаком

Сік лимону

Крохмаль кукурудзяний – 1 ч. л.

Рецепт приготування дієтичного імбирного пряника:

Готуємо тісто. Змішуємо 2 види борошна, прянощі, ваніль та підсолоджувач. Окремо змішуємо до однорідної маси творог, 2 яйця, лимонний сік та імбир. Можна подрібнити творог блендером, або протерти через сито. Замішуємо тісто додаючи муку, щоб не прилипало до рук, завертаємо в харчову плівку і відправляємо в холодильник на 1 годину. Розкатаємо тісто до 5 мм у висоту. Вирізаємо пряники формочками. Застилаємо деко пергаментом і змащуємо краплею оливкової або кокосової олії, викладаємо пряники залишаючи простір поміж ними, бо в процесі випікання вони будуть підійматись. Випікати 10-15 хв при 180 градусів. Готуємо глазур: два білки відділяємо в суху тарілку, додаємо підсолоджувач, крохмаль, ванілін. Збиваємо до густоти. Прикрашаємо вже охолоджені пряники, інакше білок звернеться.

Медове імбирне печиво

Інгредієнти:​​

Борошно – 225 г

Розпушувач – 2 ч.л.

Цукор – 100 г

Масло вершкове – 100 г

Мед рідкий – 100 г

Імбир сухий мелений – 1 ч.л.

Сіль – дрібка

Рецепт приготування медового імбирного печива:

У відповідному посуді змішати сухі інгредієнти: борошно, розпушувач, цукор і імбир. Додати рубане кубиками охолоджене вершкове масло. Руками або за допомогою кухонного комбайна розтерти масло з борошном в крихту. Додати мед і замісити тісто. З тіста зробити кульки розміром з волоський горіх. Кожну кульку можна додатково обваляти в цукрі. Викласти медове печиво на застелений пергаментним папером деко на відстані не менше 5 см. Один від одного і злегка притиснути печиво рукою або дном склянки. Випікати медово-імбирне печиво в розігрітій до 180 градусів духовці близько 15 хвилин до золотистого кольору. Готове медово-імбирне печиво остудити не знімаючи з дека (гаряче печиво досить крихке).

Різдвяне імбирне печиво за рецептом "Все буде добре"

Інгредієнти:​​

Цукор – 1 склянка

Борошно – 2 склянки

Куряче яйце – 1 шт

Вершкове масло – 100 г

Розпушувач – 1 чайна ложка

Корень імбиру – 2 штуки

Гвоздика – 5 штук

Мелена кориця – 1 чайна ложка

Рецепт приготування різдвяного імбирного печива за рецептом "Все буде добре":

Розігрійте духовку до 180 градусів. У ступці подрібніть гвоздику і корицю. Імбир очистьте та натріть на тертці. Перемішайте борошно з розпушувачем і додайте необхідні спеції. Розплавте масло, додайте яйце і цукор. Все це добре збийте, поступово додаючи борошно. Замісіть тісто. Поверхню, на якій збираєтесь готувати печиво, посипте борошном і викладіть на неї готове тісто. Візьміть формочки та виріжте з тіста печиво. Посипте печиво цукром. Поставте випікати в духовку на 30 хвилин.

Імбирні пряники від Алли Ковальчук

Інгредієнти:​​

Вершкове масло – 200 г

Цукор – 50 г

Яйце – 1 шт

Світле пиво – 200 мл

Борошно – 360 г

Мелений імбир – 10 г

Кориця – 2 г

Мускатний горіх – 0,5 г

Харчова сода – 1 г

Розпушувач – 3 г

Апельсинові цукати – 50 г

Подрібнений мигдаль – 40 г

Рецепт приготування імбирних пряників за рецептом Алли Ковальчук "Все буде смачно":

Змішуємо борошно, спеції та соду з розпушувачем. В окремому посуді ретельно перемішуємо яйця, цукор, розм'якшене масло і пиво. Змішуємо вміст двох мисок, додаємо подрібнені мигдаль і цукати. Замішуємо тісто, розкочуємо і вирізаємо з нього пряники будь-якої форми. Викладаємо пряники на деко з пергаментом, змазаним маслом. Випікаємо при 180°C 30-40 хвилин. Готові пряники прикрашаємо глазур'ю.

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