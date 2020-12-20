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Світ трохи розмитий: дивіться трейлер документалки про Біллі Айліш
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Стрімінговий сервіс Apple TV + виклав на своєму ютубі трейлер майбутнього документального фільму "Світ трохи розмитий". Стрічка розповість про юну співачку Біллі Айліш, котра миттєво підірвала всі чарти й отримала відразу 5 "Греммі" у свої 18 років.
Фільм про Біллі Айліш зняв режисер Р. Дж. Катлер.
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Глядачі побачать у стрічці, як Біллі працює над музикою у себе вдома, радіє тому, що нарешті отримала водійські права, спілкується з шанувальниками та просто пізнає життя. У картині також використані архівні зйомки, надані сім'єю Біллі.
Прем'єра фільму відбудеться 26 листопада 2021 року.
Раніше на YouTube вийшла п'ята серія мінісеріалу Gucci "Ouverture of Something That Never Ended" ("Увертюра до того, що ніколи не закінчувалося"). У ній знялася співачка Біллі Айліш. За сюжетом 12-хвилинного фільму, головна героїня у виконанні Сільвії Кальдероні відчиняє вікно та спостерігає за своїми сусідами. Хтось розвішує перуки, хтось грає на гітарі, хтось вмивається. Одна з сусідок лягає у ванну на балконі та дивиться кліп Біллі Айліш по телевізору. У ролику співачка гуляє з роботами-собаками Boston Dynamics, вони разом танцюють і відпочивають.
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