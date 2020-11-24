YouTube об'єднав тисячі каверів на пісню Bad Guy Біллі Айліш у безкінечний трек

На YouTube з'явився перший в історії нескінченний кліп на пісню "Bad Guy" Біллі Айліш. Ролик – нарізка з фрагментів оригінальної пісні та каверів, записаних фанатами.

Оригінальний кліп "Bad Guy" набрав мільярд переглядів, на честь цього сервіс запустив сайт, на якому штучний інтелект генерує новий нескінченний кліп.

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Таймкод відеороликів синхронізований, що дозволяє перемикати на інші версії пісні, не перериваючи композицію. Творці проєкту підрахували, що на перегляд усіх можливих каверів у користувачів може піти близько 1,46 х 10100 років.

У добірці з'являються не тільки переспіви, а й танцювальні кавери у різноманітних стилях. На сайті можна перемикатися за хештегом, наприклад вибрати конкретну категорію кліпів.

Нагадаємо, що Біллі Айліш знялася у мінісеріалі Gucci, в якому бренд представив свою нову колекцію. Співачка з'явилася у п'ятому епізоді проєкту з роботами-собаками.

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