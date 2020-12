Біллі Айліш назвала свої улюблені пісні за 2020 рік: ТОП 9 треків, які варто послухати

Популярна співачка Біллі Айліш склала свій ТОП 9 пісень 2020 року, які їй найбільше припали до душі. І ці пісні варто додати до свого плейлиста.

Одна із найвідоміших юних співачок світу Біллі Айліш поділилась з шанувальниками своїми улюбленими треками за цей нелегкий рік. Відповідний плейлист з'явився на радіостанції Triple J.

Перше місце у серденьку Біллі зайняла композиція гурту The Strokes – At the Door.

"Є щось у The Strokes, не знаю, що саме. Люблю "At the Door", люблю мелодію, люблю тексти, люблю все у них. Вони чіпляють", – відзначила зірка.

Далі у переліку опинились:

James Blake – Are You Even Real?

Phoebe Bridgers – Savior Complex

Cyn – Drinks

Drake – Time Flies

Dominic Fike - Chicken Tenders

Tekno – Kata

Bruno Major – To Let A Good Thing Die

Jorja Smith – By Any Means

