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Біллі Айліш назвала свої улюблені пісні за 2020 рік: ТОП 9 треків, які варто послухати
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Популярна співачка Біллі Айліш склала свій ТОП 9 пісень 2020 року, які їй найбільше припали до душі. І ці пісні варто додати до свого плейлиста.
Одна із найвідоміших юних співачок світу Біллі Айліш поділилась з шанувальниками своїми улюбленими треками за цей нелегкий рік. Відповідний плейлист з'явився на радіостанції Triple J.
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Перше місце у серденьку Біллі зайняла композиція гурту The Strokes – At the Door.
"Є щось у The Strokes, не знаю, що саме. Люблю "At the Door", люблю мелодію, люблю тексти, люблю все у них. Вони чіпляють", – відзначила зірка.
Далі у переліку опинились:
James Blake – Are You Even Real?
Phoebe Bridgers – Savior Complex
Cyn – Drinks
Drake – Time Flies
Dominic Fike - Chicken Tenders
Tekno – Kata
Bruno Major – To Let A Good Thing Die
Jorja Smith – By Any Means
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