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Біллі Айліш назвала свої улюблені пісні за 2020 рік: ТОП 9 треків, які варто послухати

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ТОП треків 2020 від Біллі Айліш - фото 1
ТОП треків 2020 від Біллі Айліш / instagram.com/billieeilish

Популярна співачка Біллі Айліш склала свій ТОП 9 пісень 2020 року, які їй найбільше припали до душі. І ці пісні варто додати до свого плейлиста.

Одна із найвідоміших юних співачок світу Біллі Айліш поділилась з шанувальниками своїми улюбленими треками за цей нелегкий рік. Відповідний плейлист з'явився на радіостанції Triple J.

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Перше місце у серденьку Біллі зайняла композиція гурту The Strokes At the Door.

"Є щось у The Strokes, не знаю, що саме. Люблю "At the Door", люблю мелодію, люблю тексти, люблю все у них. Вони чіпляють", – відзначила зірка.

Далі у переліку опинились:

James Blake Are You Even Real?

Phoebe Bridgers Savior Complex

Cyn Drinks

Drake Time Flies

Dominic Fike - Chicken Tenders

Tekno Kata

Bruno Major To Let A Good Thing Die

Jorja Smith By Any Means

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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