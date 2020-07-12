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Привітання на свято Петра і Павла у прозі: гарні вітання своїми словами
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Найкращі вітання у прозі зі святом Петра і Павла 2020 – у нашій добірці! Підготували для вас поздоровлення своїми словами, які потішать ваших рідних і друзів. Обирайте привітання зі святом, які найбільше припали вам до душі!
Петра і Павла у 2020 році випадає на неділю, 12 липня, тож в цей день варто поздоровити своїх близьких зі святом. До вашої уваги найкращі привітання для найдорожчих! Привітання на Петра і Павла подарують гарний настрій вірянам.
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Зібрали для вас привітання на Петра і Павла українською мовою у прозі та своїми словами. Надішліть знайомим найкращі поздоровлення:
Привітання на Петра і Павла у прозі 12 липня
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Вітаю з днем Петра і Павла! Нехай життя буде довгим, святковим, щасливим. Бажаю міцного здоров'я, сімейного ладу, домашнього затишку, життєвого достатку. Бажаю ніколи не втрачати доброї надії, бажаю завжди вірити в чудеса. І нехай ці чудеса трапляються з тобою з кожним днем.
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З Днем Петра і Павла! Нехай достаток, радість і добробут увійдуть до твого дому, нехай гармонія і спокій панують в душі, нехай ніколи не закінчується запас сил і енергії! Розуміння тобі, мудрості, чистих думок і добрих вчинків!
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Сьогодні день апостолів Павла і Петра, і я вітаю вас з цим днем, бажаю всього чистого, світлого і доброго, що є в цьому світі. Сил, здоров'я, добробуту! Нехай збережуть апостоли, небесні заступники наші, нас від нещасть і бід! Бережи вас Господь!
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Вітаю з Днем Петра і Павла! Бажаю миру і здоров'я, достатку, радості та справжніх чудес в житті. Шлях серце вірить і сподівається, нехай душа прагне щастя і відраді. Бажаю бути хорошою людиною. Бажаю берегти свою сім'ю, цей світ. І нехай кожен день буде світлим, теплим і добрим.
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Вітаю з Днем Петра і Павла! Бажаю йти доброї рівною дорогою до свого щастя, до своїх мрій, бажаю міцного здоров'я і невтомної світлої надії, а також миру над головою, ладу в родині й достатку в житті. Будь сміливою і хорошою людиною, твори добро та отримуй натомість насолоду для душі.
Короткі вітання на Петра і Павла своїми словами
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В день апостолів Петра і Павла бажаємо вам здоров'я, добра і смиренності. Святі покровителі дадуть вам світлу надію і захист від будь-якого лиха.
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У день святих апостолів Петра і Павла бажаю віри та бадьорості духу. Нехай ваші молитви та найпотаємніші бажання будуть почуті! Здоров'я та світу вам і вашим родинам!
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З Днем Петра і Павла хочу привітати всіх власників цих чудових імен та побажати, щоб ангели охоронці вас оберігали, попереджали та захищали від бід, втрат і розчарувань!
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Зі світлим святом Вас, зі світлим днем! Нехай біди не знайдуть притулку в вашому домі. Бажаю добра і миру, щоб недуги не торкалися Вас і Ваших близьких, а ангели завжди оберігали спокій і радість.
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З великим світлим святом! Нехай благодать прийде в будинок, щоб близькі люди були здорові, а ніяка погана вістка не затьмарювала їх дні. Нехай ангели оберігають Вас від усіх поганих звісток.
Оригінальні поздоровлення в день Петра і Павла прозою
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Нехай ці великі святі завжди наглядають за вашим домом! Нехай вони бережуть в ньому спокій, гармонію і добробут. Нехай радість, любов і щастя будуть вашими постійними гостями. Бажаю здоров'я, добра, миру, удачі та величезної, чистої та міцної віри. З Днем святих Петра і Павла!
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Вітаю з днем пам'яті святих апостолів Петра і Павла! Нехай в душі вашій завжди горить вогонь надії на краще майбутнє, нехай всі помисли будуть спрямовані на добрі справи, і Господь винагородить вас за вашу віру. Бажаю вам плекати з його допомогою християнські чесноти: любов, співчуття, справедливість і миролюбність, як здобули їх апостоли Петро і Павло.
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Ось і "красне літо" на порозі, вітаю з Днем Петра і Павла. Нехай святі покровителі захистять від хвороб і бід, хай життя стане веселіше і добріше, нехай свято подарує світлу надію і запустить круговорот щасливих днів. Бажаю зміцнення віри, чистоти помислів і натхнення на нові справи. Всіх благ Вашій родині, Божого захисту і заступництва святих Петра і Павла. Будьте спокійні та розсудливі, моліться і нехай ніколи не болить Ваша душа!
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Нехай святі Петро і Павло принесуть тобі сьогодні багато добра, щастя і радості! Бажаю, щоб в це велике свято тебе супроводжувала удача, а всі твої плани та благі наміри легко перетворювалися в реальність! Нехай Господь веде тебе вірною дорогою і в усьому тобі допомагає! Нехай нерви будуть спокійними, а дні наповнюються щастям і усмішками. Нехай ангели охороняють Вас і близьких від поганого мови та злих помислів. Зі святом!
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Бажаю, щоб в цей прекрасний і радісний день, великі апостоли дарували вам величезне щастя, добре світло і вічну доброту. Нехай ваші душі наповняться нескінченною радістю, нехай ваші очі засвітяться щирою любов'ю, а в ваших серцях зміцниться свята віра. Бережіть дорогих вам людей! З Днем Петра і Павла!
До теми: Картинки з Днем Петра і Павла 2020: вітальні листівки, відкритки і фото
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