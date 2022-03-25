Як розвинути психічну стійкість: ТОП 3 поради військового психолога

Під час воєнного стану дуже важливо підтримувати свій моральний стан у нормі, щоб ясно мислити та ефективно діяти. Тому ділимось корисними порадами від військового психолога, які допоможуть виробити психічну стійкість.

Вторгнення російських окупантів змусило українців забути про нормальне життя, тому пояснюємо, як у такий важкий період розвинути психічну стійкість. Вона допоможе переносити стрес з найменшими наслідками, тверезо мислити, не впадати у депресію та долати всі перешкоди. А в кризові моменти від цього залежить виживання. Тому фахівці з Психологічної підтримки поділились порадами військового психолога Нейта Зінсера, який навчає армійців, як переживати найгірші умови на полі бою.

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Як розвинути психічну стійкість:

1. Навчіться розслаблятись за наказом. Хоч це може і здаватись неймовірним даром, але справді можна натренуватись вимикати нескінченні думки. Армія давно вчить солдатів спати за командою, а психологія пропонує варіанти для заспокоєння у найгірших ситуаціях. Приміром, дві хвилини глибокого дихання та розслаблення м'язів.

З глибоким диханням ви, по суті, даєте відпочити своєму мозку і запускаєте фізіологічні зміни: це артеріальний тиск, частота серцевих скорочень, поглинання кисню та накопичення лактату в крові, – пояснює експерт.

2. Не витрачайте свою енергію на негатив. Такі емоції, як гнів та страх, забирають сили. Тому важливо навчитись розпізнавати, чи принесуть певні емоції користь і вже тоді уникати нарікань.

До слова, для людей із залежностями навіть є своєрідна молитва спокою під час одужання: "Дай мені спокій прийняти те, що я не можу змінити, сміливість змінити те, що я можу, і мудрість, щоб знати різницю". Така ж практика і у Військовій академії США у Вест-Пойнті, де викладає Зінсер.

3. Наповніться енергією. Навіть найвитриваліші воїни не можуть брати стійкість з повітря. Тому потрібно пам'ятати, що дозволяє "наповнити свої резервуари", та виконувати це.

Робіть те, що вам потрібно, щоб бути ефективним та мати енергію в неоптимальному середовищі, – наголошує фахівець.

Це може бути додатковий час на підготовку чи додатковий сон перед важливим завданням. У таких випадках відновлення сил має бути пріоритетом.

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