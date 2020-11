Дивіться, як Біллі Айліш вигулює собак-роботів у новому фільмів від Gucci

На YouTube вийшла п'ята серія мінісеріалу Gucci "Ouverture of Something That Never Ended" ("Увертюра до того, що ніколи не закінчувалося"). У ній знялася співачка Біллі Айліш.

За сюжетом 12-хвилинного фільму, головна героїня у виконанні Сільвії Кальдероні відчиняє вікно та спостерігає за своїми сусідами.

Хтось розвішує перуки, хтось грає на гітарі, хтось вмивається. Одна з сусідок лягає у ванну на балконі та дивиться кліп Біллі Айліш по телевізору. У ролику співачка гуляє з роботами-собаками Boston Dynamics, вони разом танцюють і відпочивають.

"Увертюра" – спільний проєкт режисера Гаса Ван Сента і креативного директора Gucci Алессандро Мікеле. У кожному епізоді серіалу герої демонструють речі з нової колекції італійського бренду. У третьому відео з'явився співак Гаррі Стайлз, а четвертий епізод був присвячений театру.

