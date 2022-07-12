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День апостолів Петра і Павла 2022: що можна і не можна робити в свято

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12 липня – день Петра і Павла - фото 1
12 липня – день Петра і Павла

12 липня християни відзначають важливе релігійне свято – день вшанування Петра та Павла. Читайте далі та дізнайтеся, що варто робити у це свято, а що категорично заборонено у цей день.

У народі цей день ще називають так: Петрів день, Петри і Павли, Петрівки, Петровські гуляння, свято сонця. Це особлива дата для українців, тому розповідаємо про традиції та заборони 12 липня.

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Що можна робити у день Петра і Павла

  • До цього дня важливо тримати піст – Петрівка. Саме 12 липня, на Петра і Павла, він закінчувався.
  • Цей день вважався дуже святковим і тому до нього готувалися заздалегідь. Обов'язково прибрали в домі, все мили та чистили.
  • Також важливо зготувати святкові частування. Здавна ще фарбували яйця жовтим барвником та варили пиво.
  • На Петра і Павла увечері заведено влаштовувати застілля – запрошувати гостей, родичів, друзів.
  • У цей день радять провідувати своїх хресних дітей.
  • Вважалося, що купання в водоймах на Петра і Павла очищає від гріхів. Також, щоб щастило, треба вмитися водою з трьох ключів.
  • За повір'ям розпалювати вогнища, щоб відлякати нечисту силу.
  • Наші предки у цей день водили хороводи, влаштовували забави та ярмарки. Розважалися, одним словом!
  • Також дівчата займалися різними ворожіннями у цей день: гадали на майбутнього нареченого, співали пісні та "заклинали відьом", робили опудало весни, плели вінки тощо.
День апостолів Петра і Павла 2022: що можна і не можна робити в свято - фото 340262

Що не варто робити у свято Петра і Павла

  • Під забороною у цей день важка фізична праця, як і в будь-яке інше велике релігійне свято.
  • Не варто працювати на землі, виконувати будівельні роботи, проводити генеральне прибирання. Допускаються дрібні побутові клопоти та невідкладні справи, такі як миття посуду, полив рослин.
  • Шити, в'язати, вишивати та займатися рукоділлям у свято Петра і Павла також не можна.
  • На Петра і Павла не беруть шлюб. Вважається, що любовний союз буде невдалим.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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