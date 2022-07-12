День апостолів Петра і Павла 2022: що можна і не можна робити в свято

12 липня християни відзначають важливе релігійне свято – день вшанування Петра та Павла. Читайте далі та дізнайтеся, що варто робити у це свято, а що категорично заборонено у цей день.

У народі цей день ще називають так: Петрів день, Петри і Павли, Петрівки, Петровські гуляння, свято сонця. Це особлива дата для українців, тому розповідаємо про традиції та заборони 12 липня.

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Що можна робити у день Петра і Павла

До цього дня важливо тримати піст – Петрівка. Саме 12 липня, на Петра і Павла, він закінчувався.

Цей день вважався дуже святковим і тому до нього готувалися заздалегідь. Обов'язково прибрали в домі, все мили та чистили.

Також важливо зготувати святкові частування. Здавна ще фарбували яйця жовтим барвником та варили пиво.

На Петра і Павла увечері заведено влаштовувати застілля – запрошувати гостей, родичів, друзів.

У цей день радять провідувати своїх хресних дітей.

Вважалося, що купання в водоймах на Петра і Павла очищає від гріхів. Також, щоб щастило, треба вмитися водою з трьох ключів.

За повір'ям розпалювати вогнища, щоб відлякати нечисту силу.

Наші предки у цей день водили хороводи, влаштовували забави та ярмарки. Розважалися, одним словом!

Також дівчата займалися різними ворожіннями у цей день: гадали на майбутнього нареченого, співали пісні та "заклинали відьом", робили опудало весни, плели вінки тощо.

Що не варто робити у свято Петра і Павла

Під забороною у цей день важка фізична праця, як і в будь-яке інше велике релігійне свято.

Не варто працювати на землі, виконувати будівельні роботи, проводити генеральне прибирання. Допускаються дрібні побутові клопоти та невідкладні справи, такі як миття посуду, полив рослин.

Шити, в'язати, вишивати та займатися рукоділлям у свято Петра і Павла також не можна.

На Петра і Павла не беруть шлюб. Вважається, що любовний союз буде невдалим.

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