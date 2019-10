Представлено "хардкорний" Polestar 1: крутий спорткар з гри Need for Speed Heat

Новенька гра Need for Speed ​​Heat обростає свіжими подробицями: цього разу Electronic Arts поділився роликом, головним героєм якого став яскраво-жовтий Polestar 1 в агресивному обважуванні.

Стандартне купе отримало незвичайні крила з безліччю аеродинамічних елементів, передній спліттер і вентильований капот. Про доопрацювання стандартної силової установки поки нічого не відомо.

Невіртуальний гібрид оснащується двома електромоторами і "четвіркою" 2.0, забезпеченою турбонагнітачем і компресором. Їхня сумарна віддача – 600 кінських сил і 1000 Нм крутного моменту

Цей Polestar 1 з'явиться не тільки у віртуальному світі Need for Speed ​​Heat, але і в реальному. Раніше в мережу потрапили фотографії підготовки цього автомобіля.

Повний перелік автомобілів для Need for Speed ​​поки не представлений. Однак уже відомо, що до нього, крім Polestar 1, увійдуть Ford GT, Porsche 911, BMW M3 E30, а також культові Plymouth Barracuda 1970 року випуску, Pontiac Firebird 1977 року і Buick Grand National 1987 року.

З 8 листопада Need for Speed ​​Heat буде доступний на Xbox One, PS4 і Windows PC.

Що ж стосується Polestar, то наприкінці літа в Китаї завершилося будівництво заводу, де організують збірку моделі з індексом 1. Нове виробництво називають "одним з найбільш екологічних" у країні.

