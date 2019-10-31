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Представлено "хардкорний" Polestar 1: крутий спорткар з гри Need for Speed Heat
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Новенька гра Need for Speed Heat обростає свіжими подробицями: цього разу Electronic Arts поділився роликом, головним героєм якого став яскраво-жовтий Polestar 1 в агресивному обважуванні.
Стандартне купе отримало незвичайні крила з безліччю аеродинамічних елементів, передній спліттер і вентильований капот. Про доопрацювання стандартної силової установки поки нічого не відомо.
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Невіртуальний гібрид оснащується двома електромоторами і "четвіркою" 2.0, забезпеченою турбонагнітачем і компресором. Їхня сумарна віддача – 600 кінських сил і 1000 Нм крутного моменту
Цей Polestar 1 з'явиться не тільки у віртуальному світі Need for Speed Heat, але і в реальному. Раніше в мережу потрапили фотографії підготовки цього автомобіля.
Повний перелік автомобілів для Need for Speed поки не представлений. Однак уже відомо, що до нього, крім Polestar 1, увійдуть Ford GT, Porsche 911, BMW M3 E30, а також культові Plymouth Barracuda 1970 року випуску, Pontiac Firebird 1977 року і Buick Grand National 1987 року.
З 8 листопада Need for Speed Heat буде доступний на Xbox One, PS4 і Windows PC.
Що ж стосується Polestar, то наприкінці літа в Китаї завершилося будівництво заводу, де організують збірку моделі з індексом 1. Нове виробництво називають "одним з найбільш екологічних" у країні.
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