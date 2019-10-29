Названі найкращі кросовери для української зими

Наближення зими вимагає від автомобілістів підвищеної уваги. Підібрали найкращі SUV з повним приводом і підвищеним комфортом.

Subaru Forester

Один з найкращих представників повнопривідного сімейства. Володіє симетричним 4х4, опозитним фірмовим мотором. Після оновлень позашляховик отримав новий комплекс безпеки Eyesight з системами екстреного гальмування, утримання в смузі і іншими корисними функціями.

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Suzuki SX4

Японський автомобіль вже у своїй назві таїть розшифровку здібностей. Машина пропонує чесну поведінку на зимових дорогах з електронними системами повного приводу All Grip. Завдяки грамотним налаштуванням і правильній вентиляції, муфта в ньому не перегрівається, допомагаючи автомобілю вибиратися зі снігового полону і непогано почуватися на будь-якому покритті.

Mazda CX-5

Популярний в Україні кросовер не дарма має попит. Попри відсутність жорстких блокувань машина з автоматичним повним приводом круто справляється з нашими дорогами. Фірмовий G-Vectoring Control вміло розкидає крутний момент. Бруд, сніг, пісок – будь-що.

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