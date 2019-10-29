Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Великі Вуйки Хелловін

Названі найкращі кросовери для української зими

  • 9
Suzuki SX4 - фото 1
Suzuki SX4 / allroader

Наближення зими вимагає від автомобілістів підвищеної уваги. Підібрали найкращі SUV з повним приводом і підвищеним комфортом.

Subaru Forester

Один з найкращих представників повнопривідного сімейства. Володіє симетричним 4х4, опозитним фірмовим мотором. Після оновлень позашляховик отримав новий комплекс безпеки Eyesight з системами екстреного гальмування, утримання в смузі і іншими корисними функціями.

Читайте також: Що робити, якщо потіють вікна в машині?

Названі найкращі кросовери для української зими - фото 364266

Suzuki SX4

Японський автомобіль вже у своїй назві таїть розшифровку здібностей. Машина пропонує чесну поведінку на зимових дорогах з електронними системами повного приводу All Grip. Завдяки грамотним налаштуванням і правильній вентиляції, муфта в ньому не перегрівається, допомагаючи автомобілю вибиратися зі снігового полону і непогано почуватися на будь-якому покритті.

Названі найкращі кросовери для української зими - фото 364267

Mazda CX-5

Популярний в Україні кросовер не дарма має попит. Попри відсутність жорстких блокувань машина з автоматичним повним приводом круто справляється з нашими дорогами. Фірмовий G-Vectoring Control вміло розкидає крутний момент. Бруд, сніг, пісок – будь-що.

Названі найкращі кросовери для української зими - фото 364268

І ще: Чому водійське крісло опускають якнайнижче: 3 головні причини від кермувальників

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: українка Ярослава Магучіх, яка стала найкращою юною спортсменкою Європи
  • 27 жовтня, 17:50
  • 253
Зоряні зустрічі на Території А: добірка хітів української музики із раритетної касети 90-х
  • 23 жовтня, 18:10
  • 791
Як змінилися актори фільму Американський пиріг
  • 25 жовтня, 16:42
  • 1033
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології