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Нові штрафи для водіїв: скільки доведеться заплатити за неправильне перевезення дітей

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Дитину треба перевозити в автокріслі - фото 1
Дитину треба перевозити в автокріслі

Верховна Рада ухвалила закон, який вводить штрафи для водіїв за перевезення дітей неналежним чином, тобто – без автокрісел. Дізнайтесь, коли запрацює нововведення та скільки доведеться заплатити безвідповідальним батькам.

За закон про "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей" (№1150) у другому читанні проголосували 332 народних депутати.

До теми: Поради, коли і як правильно перевзути авто

У пояснювальній записці автори законопроєкту нагадали, що підпункти "б-г", пункту 21.11 Правил дорожнього руху забороняють перевозити дітей, зріст яких менший ніж 145 см або які не досягли 12-річного віку, – у транспортних засобах без використання спеціальних засобів, що дозволяють пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу". Тобто сама заборона існувала раніше, але штрафи за її порушення не були передбачені.

Батьки повинні перевозити дітей тільки в спеціальних дитячих кріслах.

Також забороняється перевозити дітей до 16-річного віку в кузові будь-якого вантажного автомобіля і здійснювати перевезення організованих груп дітей в темний час доби.

via GIFER

Закон набуде чинності наступного дня після офіційного опублікування. Він запровадить адміністративну відповідальність за порушення правил перевезення дітей. У частині десятій та одинадцятій Кодексу України про адміністративні правопорушення вказаний розмір штрафів для безвідповідальних водіїв:

  • за порушення перерахованих вище правил на порушника накладається штраф у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 510 гривень.
  • повторне вчинення порушення протягом року збільшить штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 850 гривень.

Однак не лише страх покарання має спонукати водіїв дотримуватись правил. Автори законопроєкту навели дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), за якими правильно встановлені дитячі автомобільні крісла зменшують ймовірність смерті в аваріях немовлят і дітей на 70% і на 54-80% відповідно.

Нові штрафи для водіїв: скільки доведеться заплатити за неправильне перевезення дітей - фото 364547

Будьте відповідальними батьками та водіями, адже це – безпека не лише ваша, а й ваших дітей.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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