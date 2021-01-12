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Chemtrails Over the Country Club: дивіться новий незвичний кліп Лани Дель Рей

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Lana Del Rey випустила новий кліп - фото 1
Lana Del Rey випустила новий кліп

Співачка Лана Дель Рей представила кліп на титульний трек зі свого майбутнього студійного альбому "Chemtrails Over the Country Club". Дивіться незвичайний ролик виконавиці на Радіо МАКСИМУМ!

У кліпі "Chemtrails Over the Country Club" Лана Дель Рей катається на червоному ретро-автомобілі з відкритим верхом і відпочиває у заміському будинку з подругами, а потім – перетворюється на перевертня й гуляє з вовками нічним лісом.

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Також співачка назвала точну дату виходу платівки. Повністю її можна буде послухати 19 березня. Наразі ж вона доступна для попереднього замовлення.

Chemtrails Over the Country Club – Lana Del Rey: дивіться онлайн новий кліп співачки:

Раніше Лана Дель Рей показала треклист "Chemtrails Over the Country Club". Усього в альбомі буде 11 пісень, у тому числі сингл "Let Me Love You Like a Woman", який виконавиця випустила ще у жовтні.

Chemtrails Over the Country Club: дивіться новий незвичний кліп Лани Дель Рей - фото 442768
Треклист альбому "Chemtrails Over the Country Club" Лани Дель Рей

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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