На честь 60-річчя SEGA безкоштовно роздає ігри: як отримати

Днями SEGA оголосила про старт святкування 60-річчя бренду. З цієї нагоди компанія розгорнула цілу івент, присвячений усьому, що пов'язано з її іграми. Однією з частин заходу стане роздача нехай і не великих, але цікавих тайтлів. Розповідаємо, як їх отримати.

Усі охочі зможуть отримати ігри безкоштовно та зануритися в ностальгію в новому форматі.

Це цікаво: Дівчина 12 років працювала над шутером на базі Half-Life 2

Роздача пройде у Steam з 15 по 19 жовтня. У перші чотири доби SEGA відкриє доступ до чотирьох міні-ігор починаючи з Armor of Heroes за мотивами Company of Heroes – танкового екшену з битвами для чотирьох людей у мережі або на одному екрані. Наступного дня вийде Endless Zone – футуристичний shoot 'em up в сетингу серій Endless і Fantasy Zone.

Далі почнеться справжнє свято ностальгічних почуттів для досвідчених геймерів. У суботу, 17 жовтня, вийде Streets of Kamurocho. Це динамічний beat 'em up у стилі Streets of Rage з персонажами та локаціями з серії Yakuza. На десерт SEGA припасла фрагмент Golden Axe: Reborn, який не вийшов, – під назвою Golden Axed.

Усі ігри будуть доступні у Steam тільки до 19 жовтня, але залишаться в бібліотеках, якщо додати їх під час івенту. Паралельно у Steam проходить великий розпродаж SEGA – за зниженими цінами можна придбати Bayonetta, Alien: Isolation, Persona 4 Golden, Vanquish, а також низку інших популярних тайтлів з серій Sonic, Total War і Company of Heroes.

Читайте також: Блогер запустив DOOM на калькуляторі, який заряджався від картоплин: відео