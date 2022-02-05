Сотні лайків – ваші: ось 5 секретів ідеального селфі

Селфі – це справжнє мистецтво. Тут зібрані найкращі лайфхаки для того, щоб селфі вийшло ідеальним.

Поговоримо про те, як красиво зробити селфі. Про це пише elle.

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Чиста камера

Так-так, це найважливіший момент. Якщо камера буде брудна, багато фотографій доведеться видалити. А може і всі.

Фон та світло

Важливо при зйомці у приміщенні подбати про гарне освітлення та грамотно підібрати фон. Найкраще використовувати природне освітлення, оскільки це найдоступніший спосіб отримати якісні чіткі фото. Розсуньте штори на вікні, впустіть більше світла в кімнату. Штучне освітлення значно програє у цьому питанні.

Ракурс

Як правильно зробити селфі? Кожен з нас має свій "робочий бік". Якщо ви слідкуєте за популярними Instagram-акаунтами, то помітите, що блогери переважно фотографуються в одному ракурсі.

Гарний настрій

Найкрасивіші селфі виходять, коли на них відбиті живі емоції. Природна усмішка та палаючий погляд – найкращі прикраси будь-якого жіночого обличчя. Тому запам'ятайте: краще робити такі фотографії у гарному настрої.

Продуманий образ

Мало кому цікаво спостерігати за "повсякденними" обличчями у своїй стрічці. Набагато ефектніше буде, якщо ви зробите гарний макіяж або зачіску, одягнете красиві прикраси, візьмете в руки якусь цікаву деталь (чашку або книжку, наприклад).

5 секретів ідеального селфі

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