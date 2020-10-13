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Дівчина 12 років працювала над шутером на базі Half-Life 2

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Шутер на базі Half-Life 2 під назвою G String вийде у Steam - фото 1
Шутер на базі Half-Life 2 під назвою G String вийде у Steam

Деякі модифікації мають настільки великий потенціал, що перетворюються в ігри – досить подивитися на Counter-Strike або Portal. Якщо Valve на створення цих тайтлів треба було не надто багато часу, то у дівчини-розробника Eyaura подібне зайняло 12 років.

Зате вже скоро її шутер на базі Half-Life 2 під назвою G String вийде у Steam.

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За словами Eyaura, ідея зробити мод для HL2 у неї з'явилася ще у 2007 році. Тоді вона почала малювати карти, особливо не думаючи про геймплей, але поступово проєкт почав обростати історією.

У результаті дівчина прийшла до науково-фантастичного екшену, дія якого розгорнеться у майбутньому на вмираючій Землі, де значно погіршилися погодні умови.

Детальний опис G String можна знайти на відповідній сторінці у Steam. Реліз незалежного тайтла призначений на 17 жовтня. Скільки коштуватиме гра після релізу, не повідомляється.

Проходження сюжетної кампанії займе від 10 до 15 годин. Поки що охочі можуть оцінити приклади саундтреку тайтла та геймплейні записи на YouTube-каналі Eyaura.

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Джерело: lambdageneration
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