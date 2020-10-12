Блогер запустив DOOM на калькуляторі, який заряджався від картоплин: відео

На чому тільки не запускають DOOM: банкомат, принтер і навіть тест на вагітність. Але знайшовся ентузіаст, який зіграв гру на калькуляторі, а картопля виступила у ролі електростанції.

Хлопець під ніком onesmallserving поділився на Reddit своєю фотографією, як він грає на калькуляторі в DOOM, а живить все це 200 картоплин.

До слова: Ентузіаст запустив легендарну гру Doom на цифровому тесті на вагітність: відео

Чому картопля і звідки взагалі в ній електрика? Юзер пояснює, що в кожної картоплині є фосфорна кислота, і, якщо в картоплю вставити що-небудь з цинком – наприклад цвях – вона почне "поїдати" цей предмет. Ця хімічна реакція і генерує енергію.

А якщо картоплю ще й зварити, то вона видаватиме у 10 разів більше електрики. Зазвичай вона просто виходить з овоча назовні, але, якщо з іншого боку розмістити хороший провідник, енергію можна направити в потрібне русло.

Калькулятор був обраний через те, що для підтримки його роботи не потрібно багато енергії, а також на ньому легко запустити DOOM.

Читайте також: У Sony розібрали консоль PlayStation 5: що ховається всередині?