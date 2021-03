Льюїс Гамільтон випробував серійний супергібрид Mercedes-AMG One: відео

Mercedes-AMG One протестував автогонник Льюїс Гамільтон

Майже через 4 роки після прем'єри прототипу Project One, Mercedes-AMG нарешті представила "товарну" версію супергібрида, який затримався на шляху у серію через складнощі в розробці. Гіперкар випробував семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон, який виграв 6 титулів з командою Mercedes-AMG.

У відео Гамільтон розповів про свої враження від першого тесту Mercedes-AMG One, назвавши його "дорожнім автомобілем, про який мріє будь-який пілот Формули-1". Він також відзначив динаміку автомобіля, заявивши, що він "вистрілює, наче куля", у тому числі на електротязі, і похвалив комфорт, характерний для всіх автомобілів марки.

Гамільтон називає гіперкар Project One, і те ж ім'я фігурує на офіційній сторінці Mercedes-AMG в Facebook. Прототип супергібрида, показаний у 2017 році, дійсно називався Project One, однак пізніше марка скоротила назву до One. Яке ім'я отримає серійна версія, поки невідомо.

Силова установка дісталася Mercedes-AMG One від гоночного боліда Mercedes F1 W07 Hybrid. Вона охоплює 1,6-літровий бензиновий турбований V6, чотири електромотори, що живляться від літій-іонних батарей, і роботизовану восьмидіапазонну коробку передач.

Установка видає понад 1000 кінських сил, розганяючи автомобіль до 355 кілометрів на годину. Повні динамічні характеристики усе ще не розкриті, але відомо, що прототип розганявся з місця до 200 кілометрів на годину менш ніж за 6 секунд.

Дивіться, як Гамільтон тестує супергіперкар Mercedes-AMG One:

Саме "формульний" мотор гібрида і став причиною складнощів під час підготовки серійної версії, через які прем'єру довелося відкласти на 2 роки. Зокрема, щоб підготувати машину до виходу на дороги загального користування, інженерам довелося знизити максимальне число оборотів V6 до 11 000 на хвилину й адаптувати його до сучасних норм шумності.

Тираж Mercedes-AMG One складе всього 275 примірники вартістю від 3 мільйонів доларів кожен. Усі гіперкари, на жаль, уже продані, а поставки клієнтам марка планує почати до кінця нинішнього року.

