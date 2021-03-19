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Найпопулярніші кросовери серед українців за останні 20 років

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Lada 4 × 4 - фото 1
Lada 4 × 4 / motor1

У мережі опублікували статистику продажів кросоверів і позашляховиків в Україні за останні 20 років. Виходячи з неї, довгі роки в нашій країні лідирували Ниви, але потім їм на зміну прийшли, зокрема, Hyundai Tucson і Kia Sportage.

Всього в період з 2001 по 2021 рік в Україні було реалізовано майже 825 тис. нових авто сегмента SUV. З огляду на, що сумарно в країні продали 3,86 млн легковиків (за той же час), частка всюдиходів склала значний 21,3%, повідомляє autoconsulting.

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У 2001-2004 роках незмінним лідером вітчизняного ринку була Lada 4 × 4 (вона ж Нива). У 2005 вона поступилася місцем Chevrolet Niva, а у 2006 знову взяла "золото". Потім настала ера Hyundai: кросовер Tucson продавався краще за інших з 2007 по 2010 рік. В цілому ж картина виглядає так:

  • Lada 4 × 4 – лідер продажів у 2001, 2002, 2003, 2004 і 2006 роках (5 разів)
  • Kia Sportage – 2012, 2013, 2016 2017, 2019 (5 разів)
  • Hyundai Tucson – 2007, 2008, 2009, 2010 (4 рази)
  • Toyota RAV4 – 2014 року, 2020 року, 2021 (3 рази)
  • Renault Duster – 2015-го, 2018 (2 рази)
  • Chevrolet Niva – 2006 (1 раз)
  • Nissan Qashqai – 2011 року (1 раз)
  • Hyundai Tucson – 43,1 тис. (5,2% від усіх проданих SUV)
  • Toyota RAV4 – 41,8 тис.
  • Kia Sportage – 41,6 тис.
Kia Sportage - фото 452278
Kia Sportage

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