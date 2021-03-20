BMW X6 M проти Lamborghini Urus: дивіться відео епічної гонки кросоверів

Оглядачі ютуб-каналу carwow влаштували дрег-гонку між BMW X6 M Competition і Lamborghini Urus. Заїзди проходили під дощем. Переможця визначили за підсумками чотирьох змагань – пари паралельних стартів з ходу, спруту з місця на чверть милі й оцінки ефективності гальм.

Дивіться ролик, який carwow виклали на своєму каналі, а також дізнайтеся, якому з кросоверів вдалося вибороти перше місце в імпровізованій гонці.

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В активі BMW X6 M Competition 625-сильний (750 Нм) двигун V8 об'ємом 4,4 літра. Трансмісія – 8-ступеневий "автомат", привід повний. Німецький кросовер важить 2370 кілограмів і коштує 113 тисяч фунтів стерлінгів.

Lamborghini Urus оснащується потужнішим 4,0-літровим V8 (650 кінських сил, 850 Нм), коробка передач – аналогічний 8-швидкісний "автомат", привід повний. Однак італійський кросовер на 170 кілограмів легший і на 40 відсотків дорожчий: ціни стартують зі 160 тисяч фунтів стерлінгів.

Мокра траса зрівняла можливості кросоверів, і майже у всіх дисциплінах результати виявилися дуже близькими. BMW мало в чому поступився фавориту заїздів, а переможця гонки на 402 метри узагалі визначив фотофініш.

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