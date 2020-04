Лимон і сода проти коронавірусу: спростовуємо фейк про ізраїльський "рятівний" рецепт

У мережі поширюють новий фейк про чудодійні ліки проти коронавірусу. Цього разу йдеться про "ізраїльський рятівний рецепт", який нібито має захистити всіх від COVID-19. Розбираємось, чому це не працює.

Поки науковці всього світу шукають ліки або вакцину від коронавірусу SARS-Cov-2, у соцмережах публікують цілі списки ліків, що нібито запобігають хворобі.

У новому фейку рятівним рецептом від COVID-19 називають воду з лимоном та бікарбонатом (тобто звичайною харчовою содою). Це вписали в контекст Ізраїля, аби додати йому реальності. Розбираємо фейк разом із "Без Брехні".

"В Израиле нет смертей от COVID-19". Це відверта брехня! Станом на 1 квітня в Ізраїлі офіційно зафіксовано 5 591 випадок захворювання на коронавірус та 21 смертельний випадок внаслідок хвороби.

Нагадуємо, що наразі в світі не існує ліків прямої дії чи вакцини проти COVID-19.

Саме вірусне фейкове повідомлення побудовано за вже "стандартним" кліше для таких "новин" – має численні граматичні, морфологічні помилки (наприклад, "оранжевий" – що це за фрукт?), не містить конкретних фактів, інформація розмита та узагальнена, закінчується закликом про важливість змісту та необхідність поширення "рецепту".

У повідомленні згадується журнал "ВИРУЛОГИИ", навіть вказується місяць друку видання, де міститься "вельми корисна і наукова інформація" – аж квітень 1991 року. І сторінка – 1916! По-перше, постає велике питання до номера сторінки – таку нумерацію сторінок не мають навіть енциклопедії, а про періодичні видання і годі говорити.

По-друге, журналу з такою назвою, як "ВИРУЛОГИИ" (а 1991 рік натякає, що видання з історією) – немає. Найближчі реальні "родичі" це: «Молекулярная генетика, микробиология и вирусология" (видається з 1983 року), "Вопросы вирусологии" (видається з 1956 року). Проте електронні версії обох наукових професійних видань доступні лише з 2012 року.

У рекомендаціях ВООЗ немає жодної інформації про позитивний вплив води з лимоном та бікарбонатом на профілактику, а тим більше лікування COVID-19.

Що стосується показника pH, то Oxford University Press та The New England Journal of Medicine опублікували дослідження, де говориться, що COVID-19 стійкий до речовин із рівнем кислотності pH у діапазоні від 3 до 10. Тобто вони на нього не діють, тому порада, яку містить фейкове повідомлення, що "рН для вируса короны варьируется от 5,5 до 8,5" – є по суті беззмістовною і неправдивою.

Щодо переліку продуктів з показниками pH, то і тут все не склалося. Згідно з таблицею показників рівня кислотності продуктів (джерело – "Хімічний довідник"), вони такі:

Лимон – 2.2 – 2.4, а не 9,9

Лайм – 1.8 – 2.0, а не 8.2

Авокадо – 6.3 – 6.6, а не 13.6

Часник – 7-7,5, а не 13.2

Манго – 5.8 – 6.0, а не 8,7

Помаранчевий (якщо мається на увазі апельсин) – 3.0 – 4.0, а не 9,2pH.

Тобто загальна тенденція така, що показники pH у повідомленні завищені у 1,5-4 рази від реальних. З теплою водою теж усе зрозуміло: вона не має прямої дії на коронавірус.

