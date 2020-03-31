Коронавірус: онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі

Коронавірус шириться у світі та Україні, набуваючи більших масштабів. Станом на 31 березня кількість хворих на COVID-19 перевищила позначку 800 мільйонів. Онлайн карта допоможе стежити за оновленням інформації в режимі реального часу.

Коронавірус SARS-Cov-2 виявили в понад 180 країнах, зокрема – і в Україні. Наразі на території нашої держави зафіксовано 549 випадків COVID-19, з них 13 випадків – летальні, а 8 осіб одужали.

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Онлайн-карта від Міністерства охорони здоров'я допомагає стежити за перебігом пандемії коронавірусу в Україні. Окрім даних про хворих (червоний колір), на мапі зеленим кольором позначені наявні лікарні, які можуть прийняти хворих, помаранчевим – кількість та локалізація підозр.

Ще одна інтерактивна карта була запущена Радою національної безпеки та оборони. На онлайн-мапі від РНБО щодня оновлюються дані щодо лабораторно підтверджених випадків захворювання; кількості хворих, померлих та тих, хто одужав, не лише в Україні, а й у світі.

Статистика поширення COVID-19 в Україні, 31-03-2020

Карта поширення коронавірусу в світі, 31 березня 2020

Найпопулярнішою платформою для відстежування останніх новин про SARS-Cov-2 є онлайн панель Центру системних досліджень та інжинірингу з Університету Джонса Гопкінса (США). У реальному часі карта показує всі офіційно підтверджені випадки захворювання в світі, використовуючи дані Всесвітньої організації охорони здоров'я та центрів з контролю захворюваності у США, Європі і Китаї.

Онлайн мапа covid 19 у світі, gisanddata

За останніми даними, найбільше підтверджених випадків коронавірусу зафіксовано в США, проте кількістю летальних випадків лідирує Італія:

Країна Виявлено Загинуло Одужало Хворіє США 164 785 3 173 5 945 155 667 Італія 101 739 11 591 14 620 75 528 Іспанія 94 417 8 189 19 259 66 969 Китай 82 276 3 309 76 204 2 763 Німеччина 67 051 682 15 824 50 545

Франція посідає шосте місце (45 209 випадків), далі йдуть Іран (44 605), Велика Британія (22 465) та Швейцарія (16 176). Замикає десятку Бельгія (12 775).

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