БЦЖ проти коронавірусу: чи справді щеплення від туберкульозу захищає від COVID-19

Вакцини і ліків проти коронавірусу SARS-Сov-2 поки що немає! / pixabay

У низці ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що вакцина БЦЖ може захищати від нової коронавірусної інфекції. Однак не поспішайте радіти, якщо у вас є щеплення від туберкульозу. Насправді – його ефективність у боротьбі з COVID-19 не доведена!

БЦЖ (Бацила Кальметта-Герена) – це вакцина з живою мікобактерією Mycobacterium bovis, що розповсюджується в основному в корів, але іноді викликає туберкульоз у людей. БЦЖ часто запобігає розвитку важких форм туберкульозу у дітей. Повною мірою цей захист триває 10-15 років.

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Звідки взялася інформація, що БЦЖ допомагає від коронавірусу?

28 березня 2020 року на сайті MedRxiv з'явився препринт (тобто матеріал, опублікований ДО проходження рецензування, редагування і виходу в науковому виданні) наукової статті, в якому автори роблять висновок: відмінності в частці смертей від нової коронавірусної інфекції в різних країнах можуть бути пов'язані з вакцинацією БЦЖ.

Річ у тому, що в деяких країнах цю вакцину роблять усім дітям, а в деяких – тільки людям із груп ризику. Це багато в чому залежить від того, наскільки в країні поширений туберкульоз. Якщо він не поширений, мінуси починають переважувати. Наприклад, у людей з серйозним вродженим імунодефіцитом вакцина може викликати важкі наслідки. Також БЦЖ протипоказана вагітним.

Деякі ЗМІ пояснюють відносно малий ріст важких форм COVID-19 в Україні тим, що більшість населення щеплені вакциною БЦЖ. Цей зв'язок не підтверджений. Ба більше – це може бути пов'язано з малою кількістю або низькою точністю тестувань. Тобто кількість хворих може бути значно більшою, про них просто невідомо.

То БЦЖ може бути ефективною проти COVID-19?

Уже незабаром міжнародна група дослідників планує перевірити, чи може вакцина проти туберкульозу змусити імунну систему краще боротися з новим коронавірусом. Або взагалі запобігати зараженню. Клінічні дослідження проведуть серед лікарів та медсестер, які мають високий ризик інфікування, та серед людей похилого віку, в яких більша ймовірність серйозних ускладнень.

Насправді, цій перевірці передували роки досліджень. Науковці помітили, що БЦЖ може збільшити здатність імунної системи боротися з патогенами, відмінними від бактерій проти туберкульозу, тоді як інші вакцини зазвичай нейтралізують тільки один тип вірусу чи бактерії. Загалом БЦЖ "запобігає близько 30% випадків зараження будь-яким відомим патогеном, включно з вірусами, в перший рік після її введення". Крім того, БЦЖ використовується в лікуванні раку сечового міхура – імовірно, вона активує певні компоненти імунної системи.

У рандомізованому плацебо-контрольованому дослідженні, опублікованому в 2018 році, команда показала, що вакцинація БЦЖ захищає від експериментальної інфекції з ослабленою формою вірусу жовтої лихоманки, який використовується як вакцина. Дослідницька група в Мельбурнському університеті проводить дослідження БЦЖ серед медичних працівників, використовуючи той самий протокол, що й міжнародна група.

"Хоча спочатку вакцина розроблялася проти туберкульозу, і нею все одно щеплюють понад 130 мільйонів немовлят щорічно, БЦЖ також навчає імунітет людини реагувати на мікроби з більшою інтенсивністю", – йдеться в повідомленні. Таким чином науковці сподіваються зменшити поширеність та вираженість симптомів COVID-19 у медпрацівників, які отримують БЦЖ".

Ще одна дослідницька група в University of Exeter зробить подібне дослідження серед літніх людей. Минулого тижня команда Max Planck Institute for Infection Biology оголосила про початок схожого випробування на літніх людях та медпрацівниках з VPM1002, геномодифікованою версією БЦЖ, яка ще не затверджена для використання проти туберкульозу.

Імунолог Елеонора Фіш каже, що вакцина, ймовірно, не знищить цілком новий коронавірус, але, МОЖЛИВО, зменшить його вплив на людей. Команда очікує отримати відповіді протягом кількох місяців.

Проте все це не означає, що БЦЖ уже захищає від нової коронавірусної інфекції або її тяжкого перебігу. По-перше, в препринті (який, нагадаємо, не пройшов редактури й сторонньої оцінки вчених) знаходять кореляцію, яка при цьому не спостерігається в деяких країнах, зокрема в Китаї, де введена поголовна вакцинація БЦЖ. Іншими словами, не скрізь, де щеплюють БЦЖ всіх, від коронавірусної інфекції помирає менше людей.

По-друге, в дослідженні передбачається, що завдяки БЦЖ помирає менше людей старшого віку. У всіх попередніх роботах оцінювався лише ефект БЦЖ на розвиток інфекційних захворювань у дітей, тому що вакцина впливає на роботу імунної системи спочатку – судячи з усього, не протягом усього життя. Відповідно, незрозуміло, чому БЦЖ може впливати на стан здоров'я людей старшого віку. При цьому і в країнах, де всіх вакцинують БЦЖ, і в країнах, де вакцинують не всіх, стан дітей при новій коронавірусній інфекції схожий. Хоча теоретично основні відмінності повинні були спостерігатися саме в цій групі.

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