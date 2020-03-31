На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
БЦЖ проти коронавірусу: чи справді щеплення від туберкульозу захищає від COVID-19
-
- 248
У низці ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що вакцина БЦЖ може захищати від нової коронавірусної інфекції. Однак не поспішайте радіти, якщо у вас є щеплення від туберкульозу. Насправді – його ефективність у боротьбі з COVID-19 не доведена!
БЦЖ (Бацила Кальметта-Герена) – це вакцина з живою мікобактерією Mycobacterium bovis, що розповсюджується в основному в корів, але іноді викликає туберкульоз у людей. БЦЖ часто запобігає розвитку важких форм туберкульозу у дітей. Повною мірою цей захист триває 10-15 років.
До теми: Останні новини про коронавірус в Україні
Звідки взялася інформація, що БЦЖ допомагає від коронавірусу?
28 березня 2020 року на сайті MedRxiv з'явився препринт (тобто матеріал, опублікований ДО проходження рецензування, редагування і виходу в науковому виданні) наукової статті, в якому автори роблять висновок: відмінності в частці смертей від нової коронавірусної інфекції в різних країнах можуть бути пов'язані з вакцинацією БЦЖ.
Річ у тому, що в деяких країнах цю вакцину роблять усім дітям, а в деяких – тільки людям із груп ризику. Це багато в чому залежить від того, наскільки в країні поширений туберкульоз. Якщо він не поширений, мінуси починають переважувати. Наприклад, у людей з серйозним вродженим імунодефіцитом вакцина може викликати важкі наслідки. Також БЦЖ протипоказана вагітним.
Деякі ЗМІ пояснюють відносно малий ріст важких форм COVID-19 в Україні тим, що більшість населення щеплені вакциною БЦЖ. Цей зв'язок не підтверджений. Ба більше – це може бути пов'язано з малою кількістю або низькою точністю тестувань. Тобто кількість хворих може бути значно більшою, про них просто невідомо.
То БЦЖ може бути ефективною проти COVID-19?
Уже незабаром міжнародна група дослідників планує перевірити, чи може вакцина проти туберкульозу змусити імунну систему краще боротися з новим коронавірусом. Або взагалі запобігати зараженню. Клінічні дослідження проведуть серед лікарів та медсестер, які мають високий ризик інфікування, та серед людей похилого віку, в яких більша ймовірність серйозних ускладнень.
Насправді, цій перевірці передували роки досліджень. Науковці помітили, що БЦЖ може збільшити здатність імунної системи боротися з патогенами, відмінними від бактерій проти туберкульозу, тоді як інші вакцини зазвичай нейтралізують тільки один тип вірусу чи бактерії. Загалом БЦЖ "запобігає близько 30% випадків зараження будь-яким відомим патогеном, включно з вірусами, в перший рік після її введення". Крім того, БЦЖ використовується в лікуванні раку сечового міхура – імовірно, вона активує певні компоненти імунної системи.
У рандомізованому плацебо-контрольованому дослідженні, опублікованому в 2018 році, команда показала, що вакцинація БЦЖ захищає від експериментальної інфекції з ослабленою формою вірусу жовтої лихоманки, який використовується як вакцина. Дослідницька група в Мельбурнському університеті проводить дослідження БЦЖ серед медичних працівників, використовуючи той самий протокол, що й міжнародна група.
"Хоча спочатку вакцина розроблялася проти туберкульозу, і нею все одно щеплюють понад 130 мільйонів немовлят щорічно, БЦЖ також навчає імунітет людини реагувати на мікроби з більшою інтенсивністю", – йдеться в повідомленні. Таким чином науковці сподіваються зменшити поширеність та вираженість симптомів COVID-19 у медпрацівників, які отримують БЦЖ".
Ще одна дослідницька група в University of Exeter зробить подібне дослідження серед літніх людей. Минулого тижня команда Max Planck Institute for Infection Biology оголосила про початок схожого випробування на літніх людях та медпрацівниках з VPM1002, геномодифікованою версією БЦЖ, яка ще не затверджена для використання проти туберкульозу.
Імунолог Елеонора Фіш каже, що вакцина, ймовірно, не знищить цілком новий коронавірус, але, МОЖЛИВО, зменшить його вплив на людей. Команда очікує отримати відповіді протягом кількох місяців.
Проте все це не означає, що БЦЖ уже захищає від нової коронавірусної інфекції або її тяжкого перебігу. По-перше, в препринті (який, нагадаємо, не пройшов редактури й сторонньої оцінки вчених) знаходять кореляцію, яка при цьому не спостерігається в деяких країнах, зокрема в Китаї, де введена поголовна вакцинація БЦЖ. Іншими словами, не скрізь, де щеплюють БЦЖ всіх, від коронавірусної інфекції помирає менше людей.
По-друге, в дослідженні передбачається, що завдяки БЦЖ помирає менше людей старшого віку. У всіх попередніх роботах оцінювався лише ефект БЦЖ на розвиток інфекційних захворювань у дітей, тому що вакцина впливає на роботу імунної системи спочатку – судячи з усього, не протягом усього життя. Відповідно, незрозуміло, чому БЦЖ може впливати на стан здоров'я людей старшого віку. При цьому і в країнах, де всіх вакцинують БЦЖ, і в країнах, де вакцинують не всіх, стан дітей при новій коронавірусній інфекції схожий. Хоча теоретично основні відмінності повинні були спостерігатися саме в цій групі.
Читайте також: Чоловік потурбувався про дружину-медика і став зіркою мережі
-
15:21Ведучий Дмитро Комаров дав важливу пораду українцям
-
15:15Австралійська медсестра пошила маску для обличчя в вигляді вагіни: фотофакт
-
14:56Rihanna нового десятиліття: поп-зірка знялась для британського Vogue
-
14:44Карантин з користю: британські кліматологи запропонували допомогти науці
-
14:32Nubia Red Magic 5G з активним охолодженням розглянули зсередини
-
Як змінилось моє життя після переходу на IQOS: досвід журналіста
-
14:19Хмарочос Нью-Йорка підсвітили на честь медиків: відео
-
14:00ZOOM – де скачати та як користуватись програмою для відеоконференцій
-
13:51Які смаколики дозволяють швидко спалювати калорії
-
13:39У мережі показали гігантськи корабель-госпіталь, який прибув в Нью-Йорк: відео
-
13:13Стало відомо, яку суму Airbnb виплатить постраждали від скасувань бронювань
-
13:05Коронавірус, грип чи мудак: Уляна Супрун розповіла, як визначити хворобу
-
12:53Смішно чи страшно: донька влаштувала пранк над татом на карантині (відео)
-
12:40Порноактриса розвіяла популярні міфи про свою зарплату
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:29Прем'єр Індії нагадав, як тримати себе у формі на карантині: відео з його 3D-копією
-
12:14Порожній центр Дніпра показали з висоти пташиного польоту: відео
-
12:05БЦЖ проти коронавірусу: чи справді щеплення від туберкульозу захищає від COVID-19
-
12:00ТЕСТ: 10 небанальних запитань про гроші
-
11:52Брітні Спірс з ефектним декольте розкритикували в мережі
-
11:41Влад Яма з дружиною розбурхали мережу енергійним танцем під час карантину: відео
-
11:25Британець кілька років будував бункер під землею (фото)
-
11:13Ведуча новин розплакалася у прямому ефірі через коронавірус: відео
-
10:51Трюк зі склянками розвеселив мережу: відео
-
10:35Трамп самоіронічно пожартував про свою зачіску, яка привертає багато уваги: відео
-
14:00ZOOM – де скачати та як користуватись програмою для відеоконференцій
-
12:00ТЕСТ: 10 небанальних запитань про гроші
-
10:07Коронавірус в Україні: останні новини 31 березня про хворих на COVID-19
-
07:14Погода в Україні 31 березня: де пройдуть дощі зі снігом
- 30 березня
-
21:42Продовження гарантоване: 5 порад, які допоможуть зробити масаж її мрії
-
19:30Нові серіали квітня 2020: що варто переглянути цього місяця
-
17:21Як змінилася бразильська супермодель Ізабелі Фонтана: фото 18+
-
15:16Нова рок-музика березня 2020: плейлист найкрутіших треків за місяць
-
12:13Бабуся буде у захваті: круті та стильні смартфони, які сподобаються і вам
-
09:15Голос країни 10 сезон 11 випуск: як пройшли вокальні нокаути учасників
-
07:17Погода в Україні 30 березня: суттєве похолодання і мокрий сніг
- 29 березня
-
20:45Дівчина тижня: розкута модель Джесс Бріанн, яка обожнює зніматися без бюстгальтера (18+)
-
18:50Найкращі ігри для PlayStation 4, які повинен пограти кожен власник PS4
-
17:20Чоловічі бомбери: яку модель весняної куртки вибрати цього сезону
-
15:44ТОП-7 аніме серіалів про життя після апокаліпсису
-
12:19Гороскоп на цей тиждень 30 березня – 5 квітня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
08:29Погода в Україні 29 березня: точний прогноз на сьогодні
-
04:30Точний час в Києві: яка зараз година в Україні – онлайн годинник
- 28 березня
-
21:51Моя ж ти булочка: alyona alyona показала дитячі фото, і вона геть не змінилась
-
19:19Астронавт NASA дав 3 поради, як впоратися з самоізоляцією
-
16:33Нові детективні серіали, які захоплюють з перших хвилин
-
14:19Нова популярна музика березня: плейлист свіжих пісень
-
12:00Тренування вдома на карантині: улюблені вправи українських зірок
-
08:33ТОП-3 ефірні олії з потужними антибактеріальними властивостями
- 27 березня
-
21:52Лікарі розповіли, як безпечно займатися сексом під час епідемії коронавірусу