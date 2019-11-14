Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
СидорЕнки-СидОренки Повернення День студента

Губка Боб 3: трейлер нового фільму, де знявся Кіану Рівз

  • 13
Губка Боб 3 - фото 1
Губка Боб 3

У мережі з'явився трейлер свіжого мультфільму Губка Боб 3 (The SpongeBob Movie: Sponge on the Run), де знявся реальний Кіану Рівз. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Paramount Pictures презентувала перший офіційний трейлер нового мультику Губка Боб 3 (The SpongeBob Movie: Sponge on the Run), дата виходу якого запланована на травень 2020 року.

І ще: Сонік в кіно: новий трейлер фільму зі зміненим головним героєм

Нова стрічка розповість про те, як Губка Боб познайомився зі своїми друзями, а також про історію зникнення равлика Геррі. А родзинкою приквелу до однойменного мультсеріалу, який роками тішив фанатів, стане поява цілком реального Кіану Рівза, а не його мультяшної версії. Жарти про божественне походження актора не зникають навіть тут.

Читайте також: Скубі-Ду: трейлер нового мультику про відомих детективів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
100 синонімів до слова "говорити", які показують багатство української мови
  • 08 листопада, 19:00
  • 7534
Моделі 90-х: як змінилася ідеальна Карлі Клосс (18+)
  • 12 листопада, 16:21
  • 1575
ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш правила дорожнього руху
  • 12 листопада, 14:00
  • 5471
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз