Губка Боб 3: трейлер нового фільму, де знявся Кіану Рівз

У мережі з'явився трейлер свіжого мультфільму Губка Боб 3 (The SpongeBob Movie: Sponge on the Run), де знявся реальний Кіану Рівз. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Paramount Pictures презентувала перший офіційний трейлер нового мультику Губка Боб 3 (The SpongeBob Movie: Sponge on the Run), дата виходу якого запланована на травень 2020 року.

Нова стрічка розповість про те, як Губка Боб познайомився зі своїми друзями, а також про історію зникнення равлика Геррі. А родзинкою приквелу до однойменного мультсеріалу, який роками тішив фанатів, стане поява цілком реального Кіану Рівза, а не його мультяшної версії. Жарти про божественне походження актора не зникають навіть тут.

