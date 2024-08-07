Як доглядати за кухонними дошками: поради від популярного шефа

Дошка для нарізання – важливий інструмент / SenivPetro

Дошки для обробки – необхідний інструмент на будь-якій кухні. І важливо вміти за ними правильно доглядати, щоб не лише зберігати їхній стан, а й не нашкодити собі.

Порадами з догляду у своєму інстаграмі поділився шеф-кухар Олександр Городник. Мотайте на вус, а краще збережіть, щоб правильно піклуватись про дошки для обробки.

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Як доглядати за кухонними дошками

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1. Миття. Після кожного використання ретельно мийте дошку вручну з м'яким мийним засобом і теплою водою. Уникайте занурення дошки у воду, щоб запобігти розбуханню і розтріскуванню.

2. Сушіння. Відразу після миття витріть дошку чистим рушником і дайте їй висохнути на повітрі. Найкраще ставити дошку вертикально для циркуляції повітря.

3.Дезінфекція

Лимон і сіль. Для дезінфекції та видалення запахів посипте дошку грубою сіллю, а потім потріть поверхню половинкою лимона. Залиште на кілька хвилин, потім змийте теплою водою і висушіть.

Оцет. Періодично протирайте дошку розчином білого оцту, щоб знищити бактерії.

4. Маскування подряпин і плям

Сода. Для видалення плям та подряпин посипте дошку харчовою содою і потріть вологою губкою або тканиною. Промийте і висушіть дошку.

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Скористайтесь цими порадами Олександра Городника. Вони допоможуть не лише підтримувати чистоту, а й потурбуватись про власне здоров'я.