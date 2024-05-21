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15 сильних та мотиваційних порад від студентів Гарварду

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15 мотиваційних порад / Почни Щось!

Лінь, зневіра у власних силах та відсутність мотивації – одні з головних проблем, з якими стикаються сучасні молоді люди. Вони не дають їм розвиватись та рухатись вперед.

Спільнота студентів Гарварду склала власний список мотиваційних порад, які покликані вирішити це та надихнути на зміни у власному житті. Про це йдеться на платформі Почни Щось!

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Ці поради допоможуть вам, не залежно від того, на якому етапі життя ви зараз знаходитель.

15 сильних та мотиваційних порад від студентів Гарварду:

1. Якщо ти зараз заснеш, то тобі, звичайно, присниться твоя мрія. Якщо ж замість сну ти обереш навчання, то ти втілиш свою мрію в життя.

2. Коли ти думаєш, що вже занадто пізно – насправді все ще рано.

3. Муки навчання всього лиш тимчасові. Муки незнання – вічні.

4. Навчання – це не час. Навчання – це зусилля.

5. Життя – це не тільки навчання, але якщо ти не можеш пройти навіть через цю його частину, то на що ти, взагалі, здатний?

6. Напруга і зусилля можуть бути задоволенням.

7. Тільки той, хто робить усе раніше, тільки той, хто докладає зусилля, по-справжньому зможе насолодитися своїм успіхом.

8. У всьому процвітати дано не кожному. Але успіх приходить тільки з самовдосконаленням і рішучістю.

9. Час летить.

10. Сьогоднішні слюні стануть завтрашніми сльозами.

11. Люди, які вкладають щось в майбутнє – реалісти.

12. Твоя зарплата прямо пропорційна твоєму рівню освіти.

13. Сьогодні ніколи не повториться.

14. Навіть зараз твої вороги жадібно гортають книжки.

15. Якщо не спітнієш – не заробиш.

Ілюстративне фото - фото 541610
Ілюстративне фото / unsplash

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Джерело: Почни Щось!
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